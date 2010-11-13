-FEDERER, MONFILS VE LLODRA YARI FİNALDE PARİS (A.A) - 13.11.2010 - BNP Paribas Paris Masters tenis turnuvasında İsveçli Robin Soderling'in ardından Roger Federer (İsviçre), Gael Monfils (Fransa) ve Michael Llodra (Fransa) da yarı finale yükseldi. Turnuvada yarı finalde 1 numaralı seri başı Federer, 12 numaralı seri başı Monfils ile, 4 numaralı seri başı Soderling ise Llodra ile karşılaşacak. Yarı final maçlarında şu sonuçlar alındı: Gael Monfils - Andy Murray : 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) Roger Federer - Jürgen Melzer : 2-0 (6-1, 7-6) Michael Llodra - Nikolay Davydenko : 2-0 (7-5, 6-1) Robin Soderling - Andy Roddick : 2-0 (7-5, 6-4)