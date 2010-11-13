T24 LogoT24 Logo
Spor

FEDERER, MONFILS VE LLODRA YARI FİNALDE PARİS (A.A)

13 Kasım 2010 13:27

-FEDERER, MONFILS VE LLODRA YARI FİNALDE PARİS (A.A) - 13.11.2010 - BNP Paribas Paris Masters tenis turnuvasında İsveçli Robin Soderling'in ardından Roger Federer (İsviçre), Gael Monfils (Fransa) ve Michael Llodra (Fransa) da yarı finale yükseldi. Turnuvada yarı finalde 1 numaralı seri başı Federer, 12 numaralı seri başı Monfils ile, 4 numaralı seri başı Soderling ise Llodra ile karşılaşacak. Yarı final maçlarında şu sonuçlar alındı: Gael Monfils - Andy Murray         : 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) Roger Federer - Jürgen Melzer      : 2-0 (6-1, 7-6) Michael Llodra - Nikolay Davydenko : 2-0 (7-5, 6-1) Robin Soderling - Andy Roddick     : 2-0 (7-5, 6-4)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24