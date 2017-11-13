Federer galibiyetle başladı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Roger Federer, Jack Sock'u, 2-0 (6-4, 7-6) yenerken grubun diğer maçında Alexander Zverev de Marin Cilic'i mağlup etti.

Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 48'incisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

Boris Becker Grubu karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında 2 numaralı Roger Federer ile 8 numaralı seribaşı Jack Sock korta çıktı.

Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Federer, ABD'li rakibi karşısında zorlansa da sahadan 2-0 galip ayrılmayı bildi.

Zverev, Cilic'i mağlup etti

Gruptaki diğer maçta 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile 5 numaralı seribaşı Marin Cilic karşılaştı.

Alman raket Zverev, ilk seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı ancak Hırvat Cilic, 2. seti 6-3 alarak rakibine cevap verdi. Final setinde Cilic'e 6-4 üstünlük kuran Zverev, maçı 2-1 kazandı.

Turnuvada Pete Sampras Grubu'nda Dominic Thiem-Grigor Dimitrov ve Rafael Nadal-David Goffin maçları oynanacak.