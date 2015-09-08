Federer devam, Murray ve Lisicki tamam



Sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD’de Açık tek erkeklerde İsviçreli tenisçi Roger Federer çeyrek finale yükselirken favorilerden Andy Murray için turnuva dördüncü turda sona erdi. 2012’nin şampiyonu, Güney Afrikalı Kevin Anderson’a 4 saat 19 dakika süren maç sonunda 6-7, 3-6, 7-6 ve 6-7’lik setlerle 3-1 kaybetti. Büyük Britanyalı raket için böylece uzun bir seri sona ermiş oldu. Murray oynadığı son 18 Grand Slam turnuvasında en az çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında çeyrek final gören dünya sıralaması 14’üncüsü Anderson çarşamba günü Fransa Açık şampiyonu Stan Wawrinka ile karşılaşacak. İsviçreli raket ABD’li Donald Young’ı 6-4, 1-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle eledi.

Wawrinka’nın vatandaşı Federer ise ABD’li John Isner’i 7-6, 7-6 ve 7-5’lik setlerle yenerek çeyrek finalist oldu. 34 yaşındaki Federer çeyrek finalde Richard Gasquet ile karşılaşacak. Fransız raket Çek Tomas Berdych’i 2-6, 6-3 6-4 ve 6-1’lik setlerle saf dışı bıraktı. Daha önce belli olan tek erkeklerde çeyrek finalin diğer eşleşmelerine göre son şampiyon Hırvat Marin Cilic Fransız Jo-Wilfied Tsonga ve Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic İspanyol Felician Lopez ile oynayacak.

Son Alman raket de elendi

Tek kadınlarda Alman Sabine Lisicki, Rumen Rakibi Simona Halep'e 7-6, 5-7 ve 2-6'lık setlerle yenilerek ABD Açık'ta çeyrek final göremedi. Dünya 24 numarası Lisicki ilk seti almasına rağmen, mağlubiyetinde ikinci setin ortasında başlayan ağrılarının da etkisi oldu. Lisicki turnuvaya 17 isimle başlayan Almanya'nın son tenisçisiydi. Halep çarşamba günü bu turnuvada iki kez final oynayan Belaruslu Victoria Azarenka karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

İki Wimbledon şampiyonluğu bulunan Çek Petra Kvitova ise İngiliz Johanna Konta'yı 7-5 ve 6-3'lük setlerle yenerek son sekizde Flavia Penetta'nın rakibi oldu. İtalyan raket Avustralyalı Samantha Stosur'u 6-4 ve 6-4'lük setlerle eledi. Salı günü ise Fransız Kristina Mladenovic ile İtalyan Roberta Vinci ve Serena Williams-Venüs Williams kardeşlerin çeyrek final eşleşmeleri belli olmuştu.