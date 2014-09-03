Federer çeyrek finalde



Sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ta İsviçreli Roger Federer çeyrek finale zorlanmadan çıktı. Bu turnuvayı daha önce beş kez kazanmış olan Federer dördüncü tur maçında İspanyol Roberto Bautista'ya 6-4, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0'lık üstünlük sağladı. Toplamda 17 Grand Slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli yıldızın bir üst turdaki rakibi Fransız Gael Monfils oldu.

20 numaralı seribaşı Monfils, 28'inci doğum gününden bir gün sonra çıktığı maçta 7 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'u 7-5, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı ve ABD Açık kariyerinde ikinci kez çeyrek finale yükseldi. Monfils New York'taki dördüncü maçını da set vermeden kazandı. Fransız raket bu yıl Fransa Açık'ta da çeyrek finale kalmıştı. Kariyerindeki tek büyük turnuva yarı finalini 2008'de Fransa Açık'ta yine Federer'e karşı oynayan Monfils sahadan yenik ayrılmıştı.

Bencic'ten buraya kadar

Tek kadınlarda 17 yaşındaki İsviçreli tenisçi Belinda Bencic için ilk ABD Açık macerası çeyrek finalde sona erdi. Turnuvanın en genç raketi kendisinden 11 yaş büyük Çinli Peng Shuai'ye 64 dakika sonunda 2-6 ve 1-6'lık setlerle mağlup oldu. Çinli Peng'in kariyerindeki ilk Grand Slam yarı finaline ulaşırken bu turdaki rakibi Danimarkalı Caroline Wozniacki oldu. 10 numaralı seribaşı Wozniacki 13 numaralı seribaşı İtalyan Sara Errani'yi adeta sahadan silerek maçı 6-0 ve 6-1'lik setlerle kazandı.

Bencic 2001'de Martina Hingis'ten sonra adını son dörde yazdırmayı başaran ilk İsviçreli kadın tenisçi olma şansını kullanamadı. Bencic önceki turlarda ilk 10'da yer alan Alman Angelique Kerber ve Sırp Jelena Jankovic gibi isimleri saf dışı bırakmıştı.

Dünya sıralamasının 39 numarasında yer alan Peng ise Li Na ve Zheng Jie'den sonra bir Grand Slam turnuvasında yarı finale kalan üçüncü Çinli tenisçi oldu.