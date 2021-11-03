Fed'in faiz kararı bekleniyor

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi Toplantısı (FOMC) kararları bekleniyor. Fed bu akşam 21.00'da FOMC toplantı kararları açıklayacak. Fed'in marttan bu yana 0,0-25 aralığında belirlediği faiz oranında değişiklik yapması beklenmiyor. Diğer yandan bankanın aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarında azaltıma gideceği tahmin ediliyor.

Söz konusu varlık azaltımının Hazine tahvilleri için 10 milyar, ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 5 milyar dolar olmak üzere toplamda 15 milyar dolar olabileceği tahmin ediliyor.

TIKLAYIN: Fed'in varlık alımlarında 15 milyar dolar azaltıma gitmesi bekleniyor

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC toplantısı ardından 21.30'da açıklamalarda bulunacak. Powell'ın faiz artırımı ve enflasyon beklentilerine karşı vereceği sinyaller takip edilecek.

Enflasyon baskısı

ABD'de yüksek seyreden enflasyon verisinin, Fed'in üzerinde faiz artırım baskısı oluşturduğu düşünülse de, piyasalar özellikle istihdamda yaşanan kayıplardan dolayı ekonominin hâlâ desteğe ihtiyacı olduğu görüşünde.