Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0,25 aralığında sabit tuttu.

Fed, FOMC Haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed yetkilileri, bu yıl enflasyon tahminlerini yüzde 2,4'ten yüzde 3,4'e yükseltti ve 2023'ün sonuna kadar iki artış beklediklerinin sinyalini verdi.

Yetkililer, istihdam ve enflasyonda önemli ilerleme kaydedilene kadar aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarına devam etme sözü verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi, iki günlük politika toplantısının ardından yayımladığı bildiride aşılarda kaydedilen ilerlemenin ABD'de Covid-19'un yayılmasını azalttığını belirtirken "Bu ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergeleri güçlendi” ifadeleri kullanıldı.

Fed, aşkın rezervler üzerindeki faizi ise yüzde 0,10'dan yüzde 0,15'e yükseltti.

Kararın ardından Amerikan Doları/Türk Lirası paritesi 8,60 seviyesinin üzerini gördü.