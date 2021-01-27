Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Ocak ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, tahvil alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde de değişikliğe gitmedi.

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik toparlanmanın ve istihdamın ılımlı seyrettiği belirtilirken zayıf talebin ve petrol fiyatlarının enflasyonu baskıladığı, genel olarak finansal şartların destekleyici olmaya devam ettiği vurgulandı.

Fed'in açıklamasında, "Hedefe ulaşmayı geciktirecek riskler gelişirse politika duruşunu ayarlamaya hazırız. Virüs, ekonomik görünüm üzerinde kayda değer risk yaratıyor" ifadelerine yer verildi.