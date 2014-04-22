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Spor
Deutsche Welle

FC Köln’de mutlu son

İkinci Lig’de mücadele eden Alman futbolunun köklü takımlarından FC Köln 31. hafta maçında Bochum’u yenerek, sezonun bitimine 3 hafta kala yeniden birinci lige yükselmeyi garantiledi.

22 Nisan 2014 14:20


Gelecek sezon Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da oynamaya hak kazanan ilk ikinci lig temsilcisi FC Köln oldu. Kırmızı-beyazlılar pazartesi akşamı sahasında ağırladığı VfL Bochum’u 3-1 yendi. Köln ekibi bu sonuçla ikinci ligde sezonun bitimine 3 hafta kala puanını 64'e yükselterek ikinci sıradaki Greuther Fürth ile arasındaki puan farkını 10’a çıkardı ve şampiyonluğu garantiledi.

42’nci dakikada Adam Matuschyk’in kendi kalesine attığı golle geriye düşen Peter Stöger yönetimindeki ev sahibi takım ikinci yarıyla birlikte maçı çevirdi ve Marcel Risse (50.), penaltıdan Patrick Helmes (64.) ve Anthony Ujah’ın (81.) golleriyle sonuca gitti. Konuk Bochum, Jonas Acquistapace’in kırmızı kart görmesi nedeniyle (62.) yaklaşık son yarım saatte rakibi karşısında 1 kişi eksik mücadele etti.

‘Liglerin Asansörü'

Bundesliga'nın kurucu ekipleri arasında yer alan Köln takımı aynı zamanda 1963/64 yıllarında oynanan ilk sezonun ilk şampiyonu olma unvanına sahip. Son olarak 2012 yılında birinci lige veda eden kırmızı-beyazlılar, ikibinli yıllarla birlikte ‘asansör takım' hüviyetine bürünmüştü. İlk kez 1998 yılında ikinci lige düşen Köln, 2002, 2004, 2006 ve 2012 yıllarında da aynı akıbeti yaşamış, 2000, 2003, 2005 ve 2008 yıllarında Bundesliga'ya geri dönmüştü.

Bundesliga'daki ikinci ve son şampiyonluğunu 1978, son Federasyon Kupası başarısını 1983 yılında yaşayan Köln ekibi uzun süredir kupa hasreti de çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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