FBI'dan ABD'de saldırı uyarısı

ABD İç İstihbarat Kurumu (FBI) ve Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) Noel döneminde IŞİD'in ABD topraklarında terör saldırısı düzenleyebileceği uyarısında bulundu. FBI ve NSA konuyla ilgili uyarılarını yerel emniyet birimlerine ileterek teröristlerin, saldırı hazırlığında olma ihtimali bulunduğun bildirdi. Somut bir tehdidin bulunmadığı belirtilirken yetkililerden yine de olası saldırılara karşı 'uyanık' olmaları istendi.

Saldırıların Noel döneminde kalabalık yerlerde ve kiliselere yönelik düzenlenebileceği belirtildi. FBI ve NSA'in açıklamasından bir süre önce bazı radikal İslamcı internet sitelerinde ABD'deki bazı kiliselerin adlarının yer aldığı listeler yayımlanmıştı. Federal Emniyet Teşkilatı, söz konusu listeyle ilgili bilgi sahibi olduklarını ve konuyla ilgli incelemenin sürdüğünü duyurmuştu.

Amerikan CNN kanalı, istihbarat kurumlarının yerel emniyet birimlerine yolladığı uyarı yazısında 'şüpheli' kategorisinde değerlendirilecek davranışlarla ilgili de detaylı bir açıklama yer aldığını duyurdu.

ABD'den Mısır için seyahat uyarısı

Radikal İslamcılar tarafından düzenlenebilecek olası terör saldırıları ABD gündemini son günlerde yoğun biçimde meşgul ediyor. Geçen hafta Berlin'de bir Noel pazarına düzenlenen terör saldırısından hemen sonra Twitter üzerinden açıklama yapan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump olayı "İslamcı teröristlerin Hristiyanlara yönelik saldırısı" olarak yorumlamıştı. Ancak Trump'ın bu açıklamayı yayınladığı esnada Alman emniyet birimlerinin elinde henüz olayın bir saldırı mı olduğu konusunda kesin bir bulgu yoktu. Berlin saldırısından sorumlu tutulan Anis Amri'nin saldırıyla ilgli videosunun internette yayımlanmasının ardından Trump, "net bir dini tehlike" üzerinde durdu.

Trump, Twitter hesabında, "Bu açıkça gerçeğe dönüşmüş bir dini tehdittir. Böyle bir nefret! ABD ve diğer ülkeler ne zaman karşılık verecek" ifadelerini yazdı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını Mısır'a yönelik seyahatler konusunda uyardı. Yayınlanan açıklamada, ülkede saldırı tehlikesinin büyük olduğu belirtilirken, aralık ayında bir çok terör saldırısı meydana geldiği vurgulandı. Buna son örnek olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıptilere ait bir katedrale düzenlenen saldırı gösterildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/RTR/AFP, MK/BS