T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

FBI Clinton’u sorguladı

ABD Başkan adayı Hillary Clinton, tartışmalı özel e-posta hesaplarıyla ilgili FBI'ya gönüllü olarak ifade verdi.

03 Temmuz 2016 17:22

ABD'de Demokratların başkan adayı Hillary
Clinton, cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı görevi yaptığı
sırada kullandığı özel bir e-posta hesabı ve serverıyla ilgili FBI'ya gönüllü olarak üç saat ifade verdi.
Clinton'un sözcüsü Nick Merrill, “Clinton, bu sabah Dışişleri
Bakanı olduğu sıradaki e-posta kullanımlarıyla
ilgili gönüllü ifade verdi” dedi.
Merrill, “Clinton, bu konuyu sonuçlandırmak için
Adalet Bakanlığı'na yardım etme fırsatına sahip olduğu
için memnun. Soruşturma sürecine saygıdan ifade hakkında daha fazla yorumda bulunmayacak“ dedi.
Hillary Clinton, Obama yönetimi altında 2009-2013 yılları arasında Dışişleri Bakanı iken resmi yazışmalar
için özel e-posta hesabı ve servarlarını kullandığı için özür dilemişti.
Ancak eleştirmenler, Clinton'un gizli belgeleri koruma
protokolüyle ilgili düzenlemeleri ihlal ettiği görüşünde
ve bunun adli takibat gerektiren bir suç olduğunu düşünüyorlar.
Mayıs ayında, Dışişleri Bakanlığı “Clinton'un görevde olduğu dönemde elektronik kayıtlar ve iletişime ilişkin
sistematik zayıflık tespit edildiğini” bildirmişti.
Clinton 2014 aralık ayında bakanlığın isteği üzerine 55 bin sayfa e-posta yazışmasını teslim etmişti.
Clinton'un hesabına gönderilen binlerce e-posta “gizli” olarak belgelenmiş, çoğu ise “çok gizli” olarak
nitelendirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD BaşkanHillary ClintonFBIDemokratlarınDışişleri BakanlığıNick MerrillDışişleri BakanıAdaletBakanlığıClinton ObamaClintonDeutsche Welle Türkçe AP/AFPBS/DK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24