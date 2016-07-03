FBI Clinton’u sorguladı

ABD'de Demokratların başkan adayı Hillary
Clinton, cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı görevi yaptığı
sırada kullandığı özel bir e-posta hesabı ve serverıyla ilgili FBI'ya gönüllü olarak üç saat ifade verdi.
Clinton'un sözcüsü Nick Merrill, “Clinton, bu sabah Dışişleri
Bakanı olduğu sıradaki e-posta kullanımlarıyla
ilgili gönüllü ifade verdi” dedi.
Merrill, “Clinton, bu konuyu sonuçlandırmak için
Adalet Bakanlığı'na yardım etme fırsatına sahip olduğu
için memnun. Soruşturma sürecine saygıdan ifade hakkında daha fazla yorumda bulunmayacak“ dedi.
Hillary Clinton, Obama yönetimi altında 2009-2013 yılları arasında Dışişleri Bakanı iken resmi yazışmalar
için özel e-posta hesabı ve servarlarını kullandığı için özür dilemişti.
Ancak eleştirmenler, Clinton'un gizli belgeleri koruma
protokolüyle ilgili düzenlemeleri ihlal ettiği görüşünde
ve bunun adli takibat gerektiren bir suç olduğunu düşünüyorlar.
Mayıs ayında, Dışişleri Bakanlığı “Clinton'un görevde olduğu dönemde elektronik kayıtlar ve iletişime ilişkin
sistematik zayıflık tespit edildiğini” bildirmişti.
Clinton 2014 aralık ayında bakanlığın isteği üzerine 55 bin sayfa e-posta yazışmasını teslim etmişti.
Clinton'un hesabına gönderilen binlerce e-posta “gizli” olarak belgelenmiş, çoğu ise “çok gizli” olarak
nitelendirilmişti.