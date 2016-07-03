FBI Clinton’u sorguladı

ABD'de Demokratların başkan adayı Hillary

Clinton, cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı görevi yaptığı

sırada kullandığı özel bir e-posta hesabı ve serverıyla ilgili FBI'ya gönüllü olarak üç saat ifade verdi.

Clinton'un sözcüsü Nick Merrill, “Clinton, bu sabah Dışişleri

Bakanı olduğu sıradaki e-posta kullanımlarıyla

ilgili gönüllü ifade verdi” dedi.

Merrill, “Clinton, bu konuyu sonuçlandırmak için

Adalet Bakanlığı'na yardım etme fırsatına sahip olduğu

için memnun. Soruşturma sürecine saygıdan ifade hakkında daha fazla yorumda bulunmayacak“ dedi.

Hillary Clinton, Obama yönetimi altında 2009-2013 yılları arasında Dışişleri Bakanı iken resmi yazışmalar

için özel e-posta hesabı ve servarlarını kullandığı için özür dilemişti.

Ancak eleştirmenler, Clinton'un gizli belgeleri koruma

protokolüyle ilgili düzenlemeleri ihlal ettiği görüşünde

ve bunun adli takibat gerektiren bir suç olduğunu düşünüyorlar.

Mayıs ayında, Dışişleri Bakanlığı “Clinton'un görevde olduğu dönemde elektronik kayıtlar ve iletişime ilişkin

sistematik zayıflık tespit edildiğini” bildirmişti.

Clinton 2014 aralık ayında bakanlığın isteği üzerine 55 bin sayfa e-posta yazışmasını teslim etmişti.

Clinton'un hesabına gönderilen binlerce e-posta “gizli” olarak belgelenmiş, çoğu ise “çok gizli” olarak

nitelendirilmişti.

