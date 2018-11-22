Fazıl Say'dan Hakan Hatipoğlu açıklaması

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından Hakan Hatipoğlu ile arasında yaşanan 'tanınmama' polemiğine dair açıklamada bulundu. Hatipoğlu konusunda kendisine fazlaca yüklenildiğini ima eden Say, Instagram sayfasını 5 yıldır kullandığını ve binlerce kişi takip ettiğini söyleyerek, "Bunların bir ksımını tanırım ya da bilirim. Kimisini de bir vesileyle eklemişimdir, müsadenizle bir şans tanıyın, insanları ve niteliklerini hepimiz doğal yoldan keşfedelim, kimseye haksızlık olmasın” diye yazdı.

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TIKLAYIN - Hakan Hatipoğlu'ndan Fazıl Say'a: Yaptığım onlarca işi hafife almasın

Fazıl Say’ın konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımları şöyle:

“Sabah uçağa bindim, Berlin’e geldim. Direkt orkestra provasına girdim, çıktım. Şimdi kahvemi içiyorum, dün 2 bin azalan takipçi sayısı bir anda 25 bin artmış, bir sürü tartışmalar çıkmış. Dostlar sakin, sakin… Ressamları paylaşmaya devam, güneşli güzel günler göreceğiz. Yeni instagram takipçilerime; Bu sayfada, konser afişleri, cd kayıt tanıtımları, genç yetenekleri tanıtım, blog yazıları, şiir, resim, bazen futbol bulunur. Son günlerde ilgi alanım resim. Bu sayfayı 5 yıldır kullanıyorum, binlerce kişi takip ediyorum, bunların bir kısmını tanırım ya da bilirim. Kimisini de bir vesileyle eklemişimdir. Müsadenizle bir şans tanıyın, insanları ve niteliklerini hepimiz doğal yoldan keşfedelim. Kimseye haksızlık olmasın. Şimdi sizlerden ricam, ben burada resim sanatı ile ilgili paylaşımlar yapıyorum ve bu seri ileride istatistiksel olarak ilginç sonuçlar verecektir. Bu önemlidir, lütfen diğer konulardaki tartışmalarınızı makalemin altındaki yorumlara ekleyiniz ve resimlerin altından kaldırınız.”

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram sayfasındaki takipçilerinin azaldığını, bunun da paylaştığı sanat eseri fotoğraflarından kaynaklı olduğunu söylemiş, Hatipoğlu da, "Bende de kandil veya bayram tebriği yazınca oluyor aynısı... Şaka gibi" yazmıştı. Bunun üzerine Say'ın, Hatipoğlu'na verdiği, "Siz ne işle uğraşıyorsunuz?" yanıtı sosyal medyada dikaktleri çekmişti.

Bunun üzerine Instagram üzerinden tepkisini dile getiren Hatipoğlu, Say'ın kendisini iki yıldır takip ettiğini söyleyerek, televizyonda onlarca iş yaptığını ifade etmiş ve, "Bir cümle ile hafife alınmasın" demişti. Bu açıklamasında Alaçatı'da bir tanıdığının yazın hayranı olduğu Fazıl Say ile fotoğraf çekilmek istediğini, ancak Say'ın yüzüne bile bakmadan bu talebi reddettiğini anlatan Hatipoğlu, "Belki dünyaca ünlü bir sanatçı değilim ama insanım. Beni dışarıda, çevremde, sokakta tanıyan tanır, bilen bilir. Bu dünyaya güzellik saçmak için illa sanatçı olmak gerekmiyor" ifadelerini kullanmıştı.