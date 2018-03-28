FAZ: Batı ile gerginliğe yol açan Putin'in Rusya'sı

Frankfurter Allgemeine Zeitung Rusya ile Batı arasındaki krizin tırmanmasının tek sorumlusunun Vladimir Putin olduğunu belirtiyor:

"Sınır dışı etme kararlarının açıklanmasının ardından krizin tırmanabileceği yolundaki uyarıların artması dikkat çekicidir. Bu uyarılar hep Batı Rusya'nın faaliyetlerine tepki gösterdiğinde gündeme gelir. Kırım'ın ilhakı, Doğu Ukrayna'daki saldırganlık, yolcu uçağının düşürülmesi, siber saldırılar ya da Suriye'deki hastanelerin bombalanması ise nedense ya hiç, ya da çok az yorumlanır. Rusya, çoğunluğu casusluk yapan 'diplomatların' sınır dışı edilmesine tabii ki tepki gösterecektir. Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler tabii ki daha da gerilecektir. Ancak Rusya'nın kuşatılmak istendiğine dair ortaya atılan bütün iddialara rağmen söylenebilecek tek şey, ilişkilerin gerilmesine yol açanın Putin'in Rusya'sı olduğudur."

Mannheimer Morgen gazetesi Batının Rusya'ya karşı önlem almakta acele ettiği görüşünü savunuyor:

"Berlin, Brüksel ve Washington hiç olmazsa kimyasal silah uzmanlarının menfur Salisbury olayıyla ilgili raporlarını bekleyebilirlerdi. Bu yapılmadığı için Moskova Avrupa'nın siste kaybolduğu ve çıkışı Rusya'yı suçlamakta aradığı tezine sarılıyor. Diplomatların sınır dışı edilmesini savunan Almanya ve diğer ülkeler Rusya'nın deneyim sahibi olduğu 'gerçekler bulanıklaşana dek yalan söyleme' taktiğini uygulamaya devam etmesini kolaylaştırmış oluyorlar."

Tagesspiegel gazetesi Facebook skandalının muhtemel sonuçlarını konu alan yorumunda Amerikan internet devinin ancak para cezasıyla yola getirilebileceği tezini savunuyor:

"Baskı öncelikle ABD'den geliyor. Soruşturma başlatan Amerikan Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Facebook'a milyarlarca dolarlık ceza kesebilir. 37 Amerikan eyaletinin soruşturma makamları da veri skandalının peşinde. Mark Zuckerberg Kongre'nin Adalet Komisyonu'na ifade vermeye çağrıldı. Şirkete yatırım yapanlar endişeli. Facebook hisseleri değer kaybediyor. Reklam müşterileri Facebook'a sırt çeviriyor. Avrupa'da ise Zuckerberg'in korkmasına lüzum yok. Adaletten sorumlu Komisyon üyesi Facebook'a ültimatom verse de Facebook kendiliğinden harekete geçmediği sürece başına bir şey gelmez. Neyse ki yakında önemli bir değişiklik olacak. Mayıs ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği sayesinde Facebook yıllık satış hasılatının yüzde 4'ü oranında para cezasına çarptırılabilecek."

Badische Zeitung'un veri skandalıyla ilgili yorumu ise özetle şöyle:

"Zuckerberg skandalın etkilerini doğru tahmin edemedi. Atlantik'in iki yakasında da devletin daha sıkı düzenlemeler yapıp veri koruma standartlarını yükseltmesi için yapılan baskılar artıyor. Facebook'un borsa değeri de düşüyor. Ancak kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmediğinden, sanal âlemdeki veri bolluğundan ve teknoloji devlerinin ticaret anlayışından kaynaklanan asıl soruna çözüm bulunabilmiş değil. Kişisel veri gizliliğini ihlal eden Apple, Google ve Amazon gibi başka aktörler de var. Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin yol açtığı skandal da herhalde unutulmamıştır."

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