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Spor
Deutsche Welle

Favorilerin yaprak dökümü

Serena Williams ve Maria Sharapova’dan sonra son iki yılın şampiyonu Victoria Azarenka da Avustralya Açık’a veda etti. Dünya 1 numarası Rafael Nadal ise Bulgar rakibine teslim olmadı.

22 Ocak 2014 14:53


Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta yaprak dökümü sürüyor. Son iki yılda tek kadınlarda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Victoria Azarenka da (üst resim) çeyrek finalde elendi. Beyaz Rus raket, Polonyalı rakibi, dünya beş numarası Agnieszka Radwanska karşısında 1-6, 7-5 ve 0-6’lık setlerle korttan 2-1 yenik ayrıldı. Bu mağlubiyetle Azarenka’nın Avustralya Açık’taki 18 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.

Salı günü de tek erkeklerde son üç yılın şampiyonu Novak Djokovic çeyrek finalde elenmişti. Bu sonuçlarla profesyonel tenisin oynanmaya başladığı 1968’den beri tek erkek ve kadınlarda bir önceki yılın şampiyonları ilk kez yarı final göremeden elenmiş oldu.

Sadece Li Na'nın şampiyonluğu var

Dünya beş numarası Polonyalı Radwanska, son dörtteki rakibi Dominika Cibulkova gibi Melbourne’de ilk kez yarı final gördü. Slovak tenişçi, Rumen rakibi Simona Halep’i 6-3, 6-0’lık setlere 2-0 yendi. Yarı finalin diğer ayağı son şampiyon Çinli Li Na ile 20 yaşındaki Kanadalı Eugenie Bouchard arasında. Bu dörtlüden sadece Çinli Li Na daha önce bir Grand Slam’de şampiyonluk yaşadı. Dünya dört numarası, 2011'de Fransa Açık'tan zaferle ayrılmıştı.

Nadal ilkdefa zorlandı

Tek erkeklerde 1 numaralı seri başı Rafael Nadal ise ilk kez zorlandığı maçta yarı finale çıkmayı başardı. İspanyol raket, 22 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u 3-6, 7-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek son dörde kaldı. Nadal 3 saat 37 dakika süren karşılaşmayı dördüncü maç sayısı sonunda çevirdi. Başarılı raket yarı finalde Roger Federer – Andy Murray maçının galibiyle karşılaşacak.

Yarı finalin diğer ayağı, çeyrek finalde son şampiyon Novak Djokovic’i eleyen İsviçreli Stanislas Wawrinka ile Çek Tomas Berdych arasında yapılacak (23.01).

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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