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Kültür-Sanat

Fatma Girik’e “Şoför Nebahat”lı yaş günü

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik’in 75’inci yaş günü özel bir etkinlikle kutlanacak

07 Aralık 2017 13:44

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik’in 75’inci yaş günü özel bir etkinlikle kutlanacak. “Şoför Nebahat” temasıyla gerçekleşecek etkinlikte Fatma Girik, 47 yıl önce filmde kullandığı 1952 yapımı aynı model otomobilin direksiyonuna geçecek.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin “Yeşilçam’a Saygı” etkinlikleri kapsamında organize ettiği programda filmin başrollerini paylaşan usta oyuncular Fatma Girik ve İzzet Günay, yıllar sonra bir araya gelecek. Derneğin Kadıköy’deki binasında 10 Aralık Pazar günü “Nice Mutlu Yıllara, Şoför Nebahat Abla” adıyla düzenlenecek etkinlikte, filmdeki bazı sahneler canlandırılacak. Etkinlikte ayrıca, dolmuş durağında kesilecek pastayla Fatma Girik’in hem 75’inci yaş günü, hem de Yeşilçam’daki 60’ıncı yılı kutlanacak. Filmde oyuncu olarak yer alan Sami Hazinses’e ait unutulmaz “Şoför Nebahat” şarkısını, 47 yıl önce Münir Özkul adına stüdyoda seslendiren Feridun Güçlü akordeonuyla yaklaşık yarım asır sonra yeniden söyleyecek.
Etkinlikte, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan ve “Şoför Nebahat” serisinin 1960’lı yıllarda çekilen ilk filminin başrol oyuncusu Sezer Sezin de anılacak.

(FOTOĞRAF)
 

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