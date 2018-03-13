FATİH'TE DOĞALGAZ PATLAMASI (4)

- Herkes kaçtı o yanındaki çocukla birlikte olup biteni izledi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA

Fatih\'te sokakta kazı yapılırken meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Fatih Dervişali Mahallesi Dilmaç Sokak\'taki olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta kazı çalışması yapılırken doğalgaz borusu patladı. Alevler yükselirken çevrede büyük panik yaşandı. Sokaktaki bina ve araçlar hasar gördü. Kazı yapan ekipte bulunan bir kişi ağır yaralanırken çevredeki 1\'i bebek 3 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HERKES KAÇARKEN O İZLEDİ

Patlama nedeniyle kazı yapan firmanın aracı da yandı. Alevler cep telefonu kameralarına da yansıdı. O görüntülerden birinde herkes kaçarken bir kişinin yanındaki çocukla birlikte yanan aracın yakınında durup olan biteni izlemesi dikkat çekti

İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler (alevli)

-Yanan aracın hemen yakınında çocukla birlikte olan biteni izleyen kişi

-Olay yerinden görüntüler

-Bebeğin ambulansa götürülmesi

-Patlamanın olduğu sokak