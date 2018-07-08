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Spor

Fatih Terim'den Denayer ve transfer açıklaması

"Mevcut kadromuzu korumak istedik"

08 Temmuz 2018 14:49

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İsviçre kampında basın mesuplarının sorularını yanıtladı.

Kampa dair ilk izlenimleri ve son gelişmeleri aktaran teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarının transfer çalışmaları ile ilgili sorularını da yanıtsız bırakmadı. 

Transfer çalışmaları ile ilgili konuşan Terim, "Mevcut kadromuzu korumak istedik. Nagatomo ve Daneyer kiralıktı. Donk ve Yuto'yu hallettik, inşallah Denayer de hallolur. Ekonomik gücümüz yettiği kadar, ihtiyacımız olan yerlere transfer yapacağız. 31 Ağustos'a kadar olan bölüm her kulüp gibi Galatasaray için önemli bir zaman dilimidir. Burada her şey olabilir. Gelenler, gidenler olabilir. Bunlar çok doğaldır" dedi.

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