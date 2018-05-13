Fatih Terim: Ozan'ı da tanıştırdık

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya lider giren Galatasaray, sahasındaki son maçta Evkur Yeni Malatyaspor engelini 2-0'la aşarak son haftaya büyük avantajla girmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta 1 puan aldığı takdirdi şampiyonluk ipini göğüslemiş olacak.

Karşılaşmanın sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı değerlendirdi. Mücadelenin son bölümlerinde 2000 doğumlu Ozan Kabak'ı oyuna alan Terim, genç futbolcuyu tribünlerle tanıştırdıklarını ifade etti.

"İlk yarıda fark olabilirdi"

İyi oyunların ve istatistiklerin çok konuşulmadığı dönemlerdeyiz. Son 180 dakikadaydık ve 3 puan bizim için çok önemliydi. İyi başladık, golü çabuk bulduk. İlk yarı çok daha farklı olabilirdi. İkinci yarı skoru korumak için top yapan, oyun hızını ayarlayan bir Galatasaray vardı. Oyunun hiçbir anında bir sıkıntı duymadık. Hiç sıkıntı duymadık. Fark olabilirdi.

Hem oyuncu hem teknik adam olarak 800. maçımdı. Bu galibiyeti tüm annelere göndermek istiyorum. Eşime, kızıma ve tüm annelerin anneler gününü tebrik ediyorum.



Göztepe maçının sonucu umarım şampiyonluğa yetecektir.

"Ozan'ı da tanıştırdık"

Ozan'ı da Galatasaray taraftarıyla tanıştırmış olduk bu maçla. Galatasaray altyapısını tekrardan hareketlendirmiş olduk.



Bu işin baş aktörleri oyuncularımız. Dışarıda ve içeride güzel bir takım oldu. Eksiklerimiz, sıkıntılarımız yok mu? Var. Bazen kötü oynuyoruz ama neticeleri de almayı biliyoruz. Büyük takımların refleksi bu.

Deplasman sıkıntımız var. Bazen 2-0'lardan sonra sıkıtılı oyunuyoruz ama genel olarak performansımız hep iyyidi.