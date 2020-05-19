Fatih Terim'in Riera ve Elmander planı

Hasan Şaş’ın istifasının ardından Ümit Davala’yla da yeni sezonda devam etmeyecek olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Albert Riera ve Johan Elmander’i ekibine dahil etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray’da yardımcı antrenör profili yeni sezondan itibaren değişecek. Fatih Terim’in yıllardır beraber çalıştığı danışmanı Hande Sümertaş ve Hasan Şaş’ın istifalarının ardından Ümit Davalı’nın da önümüzdeki sene ekipte olması beklenmezken, yerlerine gelecek isimler belli oldu.



Riera ve Elmander 2011’de Galatasaray’daki 3. Fatih Terim döneminde kadroya katılan iki yıldız, 2’şer şampiyonluk yaşamış, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri de tatmıştı.



Terim ile yakın bağları devam eden Riera ve Elmander’in önümüzdeki sezon Florya’da olması kesin gibi. Ancak Galatasaray’ın iki eski yıldızı sadece yardımcı hocalık yapmayacak, akıma yeni yeteneklerin kazandırılmasında da kilit rol oynayacak.