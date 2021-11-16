Fatih Altaylı: Bir sonraki adım "TBMM'nin de kapatılması" mı olacak?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP'nin güç kaybettikçe, yüzde 50 artı 1 şartından rahatsız olmaya başladığını belirterek, "Başkanlık sistemini aynen koruyarak 50 artı 1 sistemini değiştirecek bir Anayasa değişikliğini bırakın meclisten geçirmeyi, referanduma götürecek sayıyı bile bulmaları pek mümkün görünmemekle beraber, yine de böyle bir olasılık var.

Diyelim ki, AK Parti bunu başardı ve 50 artı 1 şartını ortadan kaldırarak yüzde 30 ile Cumhurbaşkanlığını kendi adayına kazandırdı. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadıkça o bile zor ama diyelim ki oldu. Yüzde 30 ile seçilen başkan, TBMM’de karşısında yüzde 70’lik bir muhalif cephe bulacak.

İstediği hiçbir yasayı geçiremeyen, tüm kararnameleri TBMM’den dönen, Sayıştay raporlarının önem kazandığı, TBMM denetiminin üst düzeyde etkili olduğu bir durumla karşı karşıya kalacak. Yani başkanlık sisteminin getirdiği iddia edilen tüm avantajlar ortadan kalkacak." diye yazdı.

Yüzde 30 ile seçilen başkanın güçlü bir muhalefet nedeniyle iktidar gücünü kaybedeceğini, o yüzden de TBMM'yi suçlayacağını savunan Altaylı, "Mesela doların yükselmesinden, ekonominin çökmesinden bu kez de TBMM’ye sorumlu tutacak ve böyle bir muhalefetle ülkenin yönetilemeyeceğini söyleyecek.

Bir sonraki adım “TBMM’nin de kapatılması” mı olacak? 2028 seçimleri öncesinde de “TBMM’nin ortadan kaldırılması” talebini mi konuşuyor olacağız!" ifadelerini kullandı.

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