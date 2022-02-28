Fatih Akyel: Real Madrid'e gitmeme Fatih Terim engel oldu

Eski futbolcu Fatih Akyel, sarı-kırmızılı yöneticilerin Galatasaray'dan Mallorca'ya transferinden kendilerine ekstra paralar istediğini söyledi. Akyel ayrıca Real Madrid'e transferinin gündeme geldiğini ancak Fatih Terim'in buna izin vermediğini açıkladı.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formalarını giyen Fatih Akyel, UEFA Kupası'nı kazandığı sarı-kırmızılı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da parasının kaldığını ifade eden Akyel, oynadığı kulüplerde en bonkörünün ise Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Ajansspor'a konuşan Fatih Akyel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Galatasaray ile adınız özdeşleşmişken neden İspanya’ya gittiniz?

"Benim hedeflerim vardı. Avrupa’nın büyük kulüplerinde top oynamak istiyordum. Hatta Real Madrid’e gitmem söz konusuydu. Fakat Fatih Hoca izin vermedi. Takımın bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra Mallorca’ya transfer oldum. Oraya gitmeye pek sıcak bakmama rağmen o dönemki yönetim bizi ayrılmaya zorladı."

Mallorca, sizin için bonservis bedeli ödemiş miydi?

"Ödemedi. Mukavelem bitmişti. Serbesttim. Ama buna rağmen Galatasaray’a para kazandırmak istemiştim. Mallorca da bunu kabul etti. Ancak o zamanki Galatasaraylı yöneticiler fahiş rakamlar talep etti. Açık konuşayım sadece kulübe değil kendilerine de ekstra paralar istedikleri için Mallorca bunu kabul etmedi. Ben de bedelsiz olarak gittim."

İspanya dönüşü Galatasaray yerine neden Fenerbahçe'yi tercih ettiniz?

"İlk olarak Galatasaray ile görüştüm. O zaman yeni bir yönetim vardı. Yöneticiler değişmişti. Galatasaray’da top oynarken kulübün kapısından bile giremeyen insanlar yönetici olmuştu. Beni düşünmediklerini söylediler. Daha sonra bana talip olan Fenerbahçe ile anlaştım."

"Galatasaray’da param kaldı"

Bonkörlük anlamında hangi kulüp daha öne çıkıyor?

"Ben açık konuşayım Fenerbahçe’den 1 lira bile alacağım kalmadı. Hatta ayrıldıktan sonra kalan paramı bile gönderdiler. Ben yaşadığım şeyi söylüyorum."

Galatasaray’da paranız kaldı mı?

"Evet kaldı. Ama ben hiçbir zaman Galatasaray’dan alacağım var demedim. Çünkü paradan ziyade onlardan şunu bekledim; orada çok büyük başarılara imza attık. UEFA Kupası, Süper Kupa, 4 şampiyonluk…Yani Galatasaray tarihinin en başarılı dönemini bizlerle yaşadı. En azından senin şu kadar paran kaldı, şöyle oldu böyle oldu deselerdi. Bir teklifte bulunsalardı."

Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı iyi pazarlayamadığı, onun nimetlerinden gerektiği gibi faydalanamadığı söyleniyor. Fenerbahçe, kupanın reklamını daha iyi yapardı deniyor.

"Bunu Galatasaraylılar da söylüyor Fenerbahçeliler de söylüyor. Galatasaray’daki bu başarılar Fenerbahçe de kazanılsaydı çok farklı olurdu. Gerçekten doğru. O dönem Galatasaray’da maddi sıkıntılar vardı. Biz bunu biliyorduk. 6 ayda bir lira almadan UEFA şampiyonu olduk. 6 ay boyunca bir lira bile talep etmedik. Bunu hiçbir zaman sorun haline getirmedik. Ama en azından Okan Buruk, Emre Belözoğlu gibi giden oyuncuları tutmak için bir çaba sarf etselerdi. Bu bile yeterdi. Ancak onlar, ’Bu takım doydu, biz onların üzerinden para kazanalım’ diye düşünce içerisine girdiler. Fakat bu planları tutmadı tabii. Futbolcuların da o kadar başarı kazandığı kulüpten maddi ve manevi olarak bir şeyler beklemesi doğal."