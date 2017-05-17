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Yaşam
Deutsche Welle

Fatih Akın Cannes'da yarışma kategorisinde

70’inci Cannes Film Festivali bu akşam yapılacak açılış töreniyle başlıyor. Yönetmen Fatih Akın bu yıl Altın Palmiye için yarışanlar arasında. Yılmaz Güney'in "Yol" filmi de bu yıl yeniden gösterilecek.

17 Mayıs 2017 15:04

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin açılış töreninde Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard ve Mathieu Amalric'in rol aldığı "Les Fantômes d'Ismaël” adlı film gösterilecek. Fransız yıldızların yönetmen Arnaud Desplechin ile birlikte kırmızı halı üzerinde boy göstermesi bekleniyor.

İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar'ın başkanlık ettiği yarışma jürisinde Alman yönetmen Maren Ade, Amerikan aktris Jessica Chastain ve aktör Will Smith de yer alıyor. Festivalin yarışma bölümüne 19 film katılıyor. Altın Palmiye için yarışan yönetmenler arasında Avusturyalı yönetmen Michael Haneke (Happy End), Amerikalı yönetmen Sofia Coppola (The Beguiled), Fransız François Ozon (L'amant Double), Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev (Nelyubov) ve Türk kökenli Alman yönetmen Fatih Akın da (Aus dem Nichts) yer alıyor. Güney Kore'den Hong Sang-soo (Geu-Hu) ve Bong Joon-ho (Okja) da Altın Palmiye için yarışan yönetmenler arasında.

Dünyaca ünlü Avusturyalı yönetmen Michael Haneke Aşk ve Beyaz Bant filmleriyle daha önce iki kez Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.

Yılmaz Güney'in 1982 yılında Altın Palmiye kazanan Yol filmi de Cannes Klasikleri bölümünde tekrar seyirciyle buluşacak. Tarık Akan, Şerif Sezer ve Halil Ergün'ün rol aldığı Yol, 35 yıl önce Altın Palmiye kazanan ilk Türk filmi olmuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/DPA/EC/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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