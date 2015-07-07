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Dünya
Deutsche Welle

Fas'ta 'dar kıyafet' davası

Fas'ta iki kadın dar kıyafet giydiği için hakim karşısına çıktı. Yüzlerce avukat, genç kadınları savunmak için başvuruda bulundu.

07 Temmuz 2015 18:35

Fas'ta dar kıyafet giydikleri gerekçesiyle yargılanan iki kadını savunmak için yüzlerce
avukat mahkemeye başvuruda bulundu. Kadın hakları örgütü LDDF'den Fouzia
Assouli, pazartesi günü başlayan davaya 500 avukatın daha müdahil olmak istediğini,
ancak duruşma salonuna sadece 200 kişinin girebildiğini dile getirdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Assouli, 19 ve 23 yaşlarındaki iki genç kadını
savunmak için avukatların davaya dönüşümlü olarak katılacaklarını belirtti.

İddianamede, iki genç kadının Agadir kentinin güneyindeki pazar yerinden geçerken
'çok dar' kıyafetler giydiği ve yoldan geçen insanların tepkisi üzerine polis tarafından
gözaltına alındıkları ifade ediliyor.

Fas ceza kanununda 'kamusal alanda ahlak dışı davranış sergilemek' suçu için bir
aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Dava, Fas'taki kadın hakları örgütlerinin büyük tepkisini çekti. Agadir ve Kazablanka
kentlerinde bu hafta protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Kadın hakları
savunucusu Assouli, mahkeme heyetinin 13 Temmuz'da kararını açıklamasını
beklediklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FasLDDF Fouzia AssouliAFPAssouliAgadirKazablankaTemmuzDeutsche Welle Türkçe AFP/HS/BK

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