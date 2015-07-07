Fas'ta 'dar kıyafet' davası

Fas'ta dar kıyafet giydikleri gerekçesiyle yargılanan iki kadını savunmak için yüzlerce

avukat mahkemeye başvuruda bulundu. Kadın hakları örgütü LDDF'den Fouzia

Assouli, pazartesi günü başlayan davaya 500 avukatın daha müdahil olmak istediğini,

ancak duruşma salonuna sadece 200 kişinin girebildiğini dile getirdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Assouli, 19 ve 23 yaşlarındaki iki genç kadını

savunmak için avukatların davaya dönüşümlü olarak katılacaklarını belirtti.

İddianamede, iki genç kadının Agadir kentinin güneyindeki pazar yerinden geçerken

'çok dar' kıyafetler giydiği ve yoldan geçen insanların tepkisi üzerine polis tarafından

gözaltına alındıkları ifade ediliyor.

Fas ceza kanununda 'kamusal alanda ahlak dışı davranış sergilemek' suçu için bir

aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Dava, Fas'taki kadın hakları örgütlerinin büyük tepkisini çekti. Agadir ve Kazablanka

kentlerinde bu hafta protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Kadın hakları

savunucusu Assouli, mahkeme heyetinin 13 Temmuz'da kararını açıklamasını

beklediklerini söyledi.