Fas'ta BM iklim konferansı başladı

Almanya'daki siyasi partiler milli iklim programı üzerinde anlaşamasalar da Almanya uluslararası alanda iklimin korunması için en aktif çalışan ülkeler arasında yer alıyor. Almanya, Fas'ın Marakeş şehrindeki iklim konferansında ev sahibi ülke ile ‘milli iklim koruma kararlarını uygulama ortaklığı' başlatacak. Bu ortaklığa diğer sanayi ülkeleriyle, kalkınma halindeki ülkeler ve sivil toplum örgütlerinin de katılması hedefleniyor. Ortaklık her ülke ve organizasyonu açık olacak. Bu girişimin ardında, Almanya'nın iklimin korunmasında edindiği tecrübeleri diğer ülkelerle paylaşma düşüncesi yatıyor.

Bundan bir yıl kadar önce Paris'te düzenlenen konferansta iklim anlaşması 200'e yakın ülke tarafından kabul edilmişti. Bu ülkelerden 140 kadarı daha önce iklimi koruma programı uygulamamaktaydı. İklimi koruma ortaklığına her ülke başvurup, güneş ve rüzgâr enerjisiyle, ulaştırma, tarım ve şehir planlamacılığı gibi alanlarda kılavuzluk hizmeti alabilecek. İklim ortaklığı Almanya Çevre ve Ekonomik İşbirliği bakanlıkları tarafından başlatıldı.

Paris'teki iklim konferansında atmosferdeki ısınmanın sanayileşme öncesi döneme göre bir buçuk derece ile sınırlandırılması için ortak eylem planı kararlaştırılmıştı. Fas'taki konferansta bu hedefe varılabilmesi için atılacak somut adımlar ve uygulamada izlenecek takvim belirlenecek.

İklim değişikliği kalkınan ülkeleri daha fazla etkiliyor

Paris'teki buluşmanın iklim bilincinin artmasına yaradığını ancak kararlaştırılan önemlerin yeterli olmadığını belirten eski Fransa Dışişleri bakanı Laurent Fabius ‘iklimin tahmin edilenden çok daha çabuk ve çok daha fazla' bozulduğunu söyledi.

İki hafta sürecek olan Marakeş buluşmasının ilk haftası uzmanlar düzeyindeki çalışmalara ayrıldı. Konferansın ikinci haftasında yetkili bakanların Marakeş'e gelmeleri bekleniyor.

Ele alınacak başlıca konular arasında kalkınma halindeki ülkelere iklimin ısınmasına ayak uydurmalarında nasıl yardımcı olunacağı ve ülkeler arasındaki farklı iklim hedeflerinin nasıl kıyaslanacağı da bulunuyor. Birçok kalkınma halindeki ülke atmosferdeki ısınmadan özellikle etkileniyor. Dünya İklim Antlaşması Avrupa Birliği, ABD ve Çin tarafından onaylandıktan sonra resmen yürürlüğe girmişti.

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DW, dpa/AG, BÖ