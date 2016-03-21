‘Farklılıklarımız hep olacak’

ABD Başkanı Barack Obama, Küba'ya yaptığı tarihi

ziyarette Devlet Başkanı Raul Castro ile bir

araya geldi. İlişkilerde yeni bir dönem başladığını belirten Obama, ABD'nin on yıllar süren izolasyon

ve müdahale politikasına gönderme yaparak “Küba'nın kaderi ABD ya da başka bir ülke tarafından

belirlenmeyecek” diye konuştu. Obama, ‘ABD'nin demokrasi ve insan haklarını savunmaya devam

edeceğini, ancak geçmişe değil geleceğe odaklanacağını' söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama iki ülkenin demokrasi ve insan hakları konusunda farklı olduğunu

belirterek, bu konuda Castro ile samimi ve açık bir şekilde tartıştıklarını söyledi.

Küba Devlet Başkanı Raul Castro ise, ABD'nin insan hakları konusunda çifte standardı

sürdürdüğünü belirterek, ülkesiyle ABD arasında her zaman farklılıklar olacağını kaydetti. Castro

farklılıklara rağmen, ilişkileri yakınlaştıracak şeylere odaklanacaklarını vurguladı.

İşbirliği için iki şart

Raul Castro, ABD'nin 54 yıllık ticaret ambargosunu kaldırması durumunda çok daha geniş bir

işbirliği içinde olabileceklerini kaydetti. Küba Devlet Başkanı ayrıca ABD'nin Guantanamo'yu

Küba'ya

geri vermesinin de gerekli bir adım olduğunu vurguladı.

Obama görüşmedeki ‘açıklık ruhu’ için Castro’ya teşekkür ederek,

ABD'deki yoksulluk ve ırklar

arasındaki ilişkiler konusunda Castro'nun yapıcı düşüncelerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

ABD Başkanı, görüşmede Küba’dan ticaret, şirket ortaklıkları ve Kübalıların yabancı şirketlerce

istihdamı konusunda beklentilerini dile getirdiğini söyledi.

Castro, basın toplantısı sırasında siyasi tutuklularla ilgili bir soru karşısında sinirlenerek, “O siyasi

tutuklularla ilgili bana hemen bir liste verin. Eğer böyle bir liste varsa hepsi sabah olmadan

salıverilecek” diye konuştu. Küba yönetimi ülkede siyasi tutuklu olmadığını savunuyor.

Obama, dün başlayan Küba gezisiyle, 1928 yılından bu yana Küba'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı

oldu. İki ülke arasında yürütülen gizli görüşmeler sonucunda 2014 yılında diplomatik ilişkilerin

yeniden başlatılması ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmıştı.