FAO: Açlıkla mücadele için bir milyar dolar gerekli   

İstanbul, 9 Şubat (DHA) - BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 26 ülkede 30 milyondan fazla insanın hayat ve geçim kaynaklarını kurtarmak ve akut açlığa çare bulmak için 1.06 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Çatışma ve iklim şokları sebebiyle küresel açlığın on yıllar süren gerilemenin ardından tekrar artmaya başladığını duyuran FAO, bağışçı desteği ile hızlı bir şekilde yerel gıda üretimini yeniden başlatmak ve beslenmeyi geliştirmeyi amaçlayan çeşitli müdahaleler yoluyla geçimleri tarıma bağlı olan 30 milyonun üzerinde insana ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

FAO\'dan yapılan yazılı açıklamada, planlanan müdahaleler arasında ekim tarımı için tohum, alet ve diğer ekipmanların sağlanması; veterinerlik yardımlarıyla hayvanların korunması; gelişmiş üretim, işleme, arazi ve su yönetiminde eğitimler düzenlenmesi ve ihtiyaç duyan ailelere nakdi yardım dağıtılarak hemen gıdaya ulaşabilmelerini sağlamak olduğu belirtildi.

FAO Acil Durum ve Rehabilitasyon Bölümü Direktörü Dominique Burgeon, \"Gerçek şu ki; milyonlarca insanın hayatı 2017\'de hızlı insani yardımlar sayesinde kurtarılırken hala milyonlarca insan açlıktan ölmenin eşiğinde. Gıda üretiminin sağlanması ve tarımın yeniden inşası; açlıktan hayat kayıplarının önlenmesi ve insani krizlerin ortasında dayanıklılığa doğru bir yol sağlayacak.\" dedi. Burgeon “FAO’nun savunmasız durumu dayanıklılığa dönüştürmeye odaklanmasını sebebi bu. Böylece kötü bir şey olduğunda aileler bu sorunla daha iyi başa çıkabilir ve kendilerini besleyebilir; insanlar varlıklarını satmak zorunda kalmazlar veya kaçmazlar ve topluluklar krizden sonra daha hızlı bir şekilde yeniden inşa edebilirler” diye ekledi.

FAO\'nun 2018 insani çağrısında, akut gıda güvensizliğinde en fazla kişinin yaşadığı Yemen\'de 5.7 milyon, Demokratik Kongo’da 2.8 milyon, Güney Sudan\'da 3.9 milyon, Somali\'de 2.7 milyon ve kırsal kesimdeki ailelerin dörtte üçünün kendi yiyeceklerini üretmeye devam ettiği Suriye\'de 2.3 milyon kişiye yardım etmeye odaklanıldığı vurgulandı. (Fotoğraflı)