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Falezlerden ölüme atladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 77 yaşındaki Oğuz A

09 Aralık 2017 20:10

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 77 yaşındaki Oğuz A. yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atlayarak intihar etti.
Muratpaşa ilçesi, Eski Lara Yolu\'ndaki Yalı Park\'a gelen saat 15.30 sıralarında gelen Oğuz A. bir süre bankta oturdu. Daha sonra üzerindeki elbiselerinden bir kısmını çıkarıp parktaki masaya bırakan yaşlı adam, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atladı. Oğuz A.\'nın atladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılıp bota alınan Oğuz A\'nın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaleiçi Yat Limanı\'na getirilen Oğuz A.\'nın cesedi, sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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