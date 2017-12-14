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'Falcı Kader' balkonda öldürüldü

Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, barlarda şarkı söyleyen ve fal baktığı için çevresinde 'Falcı Kader' olarak tanınan travesti Mustafa Ataman (45), evinin balkonunda başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

14 Aralık 2017 20:47

Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, barlarda şarkı söyleyen ve fal baktığı için çevresinde \'Falcı Kader\' olarak tanınan travesti Mustafa Ataman (45), evinin balkonunda başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ayvalık\'ın 17 kilometrelik kumsalıyla ünlü Sarımsaklı Plajı\'nın \'Yonca 1\' mevkisindeki fırının arkasında bulunan evin balkonundan, saat 01.30 sıralarında silah sesi geldi. Duydukları silah sesi üzerine çevredekiler, jandarmayı arayıp, durumu haber verdi. İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri, Mustafa Ataman\'ı balkonda, yerde kanlar içinde yatarken buldu. Jandarmanın yaptığı incelemede, Ataman\'ın başından tabancayla tek kurşunla vurulduğu ve öldüğü belirlendi. Jandarma, görgü tanıklarının ifadelerinden Ataman\'ın 2 kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarını bu yönde sürdüren jandarma, cinayetin şüphelisi olarak N.E.Ç. ve S.K.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin Küçükköy Jandarma Karakolu\'ndaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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