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Spor

Falcao'dan devlet hastanesine maske yardımı

05 Nisan 2020 10:05

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, İzmir'de bulunan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 bin adet 'N95’ maske yardımında bulundu.

Radamel Falcao, İzmir'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını için mücadele eden merkezlerden biri olan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 bin adet ‘N95' maske gönderdi.

Kulüp Doktoru Yener İnce'nin yakın arkadaşı Oğuzhan Ekizoğlu ve bir akrabasının burada çalıştığını öğrenen Kolombiyalı yıldızın, sağlık görevlilerinin virüsten etkilenmemesi için yardımda bulunduğu belirtildi.

Ekizoğlu ve hastane çalışanları, Falcao'ya teşekkür mesajları gönderdi.

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