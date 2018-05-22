Fair Play Ödülleri sahiplerine verildi

İSTANBUL / DHA

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), 2017 Türkiye Fair Play Ödülleri\'ni törenle sahiplerine verdi.

Ataköy\'deki Olimpiyatevi\'nde düzenlenen törene TMOK Başkanı Uğur Erdener, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Spyros Capralos, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve TMOK yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan TMOK Başkanı Uğur Erdener, temel amaçlarının çocuklara ve gençlere saygı, dostluk ve fair play gibi olimpik değerleri benimsetmek olduğunu söyledi.

Bu arada 9-25 Şubat tarihlerinde Güney Kore\'nin PyeongChang şehrinde düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları\'nda mücadele eden Fatih Arda İpçioğlu, Ayşenur Duman, Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Serdar Deniz, Özlem Çarıkçıoğlu\'na TMOK Başkanı Uğur Erdener tarafından olimpiyat rozeti verildi. Alper Uçar ve Alisa Agafonova ise gecede yer almadı.

TMOK 2017 Türkiye Fair Play Ödülleri\'nin sahipleri şöyle:

SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI

Büyük ödül: Valerios Leonidis

Şeref diploması: Fenerbahçe ve Galatasaray kadın voleybol takımları ile Batuhan Erikli

Kutlama mektubu: Devrim Şahin, Trabzon İMKB Kız Meslek Lisesi Futsal Takımı ve Nil Çokgezen

SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI

Büyük ödül: Salih Bora

Şeref diploması: Ampute Milli Futbol Takımı ve Olgun Atilla

Kutlama mektubu: Birsel Vardarlı Demirmen, Yasemin Horasan ve Şemsi Keser

SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI

Büyük ödülü: Hülya Bingöl

Şeref diploması: Kamil Resa Alsaran ve Vural Tandoğan, İstanbul Soma Aslangücü Spor Kulübü

Kutlama mektubu: Ayhan Kep, Osman Pişirici

TOPLUMSAL FAİR PLAY ÖDÜL SAHİBİ

Büyük ödül: Kamber Baykal

TMOK Özel Kutlama Belgesi: Altınboynuz Spor Kulübü

TMOK Teşekkür Belgesi: İsmail Akça

Fair Play Şükran Plaketi: Nevzat Cangöz, Hüseyin Yıldırım, Bornova Belediyesi, Hasan Pulat