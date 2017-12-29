"Failler değil, Roboskililer yargılanıyor"

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 kişinin yaşamını yitirdiği Roboski katliamının altıncı yılında yapılan anmada konuşan KHK ile kapatılan Roboskî-Der Başkanı Veli Encu, 6 yıldır adaletin sağlanmadığını söylerken, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "faillerin tek tek yargılanana kadar mücadele edeceklerini" dile getirdi. Roboski katliamı İstanbul'da yapılan anmada da lanetlendi.

Evrensel'de yer alan haber şöyle:

Ailelerin 313 haftadır sürdürdüğü adalet arayışına rağmen katliamla ilgili tek bir fail ise yargılanmadı. Yapılan anmada konuşan KHK kapatılan Roboskî-Der Başkanı Veli Encu, 6 yıldır adaletin sağlanmadığını söylerken, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Failler tek tek yargılanana kadar mücadele edeceklerini dile getirdi. Roboski KAtliamı İstanbul'da yapılan anmada da lanetlendi.

Aileler, sabahın erken saatlerinde kalkarak yakınlarının fotoğraflarıyla mezarlıkta toplanmaya başladı. Siyah elbiselere bürünerek mezarlıkta toplanan aileler, yakınlarının mezarlarına uzun bir süre sarılarak gözyaşı döktü. Sessizliğin hakim olduğu ve duygulu anların yaşandığı mezarlığa, katliamda babaları ve büyük ağabeylerini kaybeden çocuklar da katıldı. Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişinin toplandığı mezarlıkta çocukların kendi boyları uzunluğunda fotoğrafları taşıması dikkat çekti.

Anmaya katılan aileye ceza

Öte yandan köy de askerler tarafından ablukaya alındı. Yurttaşları kurdukları 2 arama noktasında bekleten askerler, üst araması yaptı. Araçları didik didik arayan askerler, GBT kontrolünün ardından yurttaşların geçişine izin verdi. Yüksek tepelerde de askerlerin konuşlandığı köydeki arama noktalarında, birçok araç sürücüsüne “Emniyet kemeri takmadıkları” gerekçesiyle ceza kesilmesi dikkat çekti. Duruma tepki gösteren Roboskîli ailelerden Veli Encu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Roboskî mezarlığına çıkmak için kimlik kontrolü, üst baş araması yapılıyor. Gözünün üstünde kaşın var bahaneleri ile ailelerin araçlarına trafik cezaları yazılıyor.”

"İktidar zulüm dikenine su veriyor"

Aralarında HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar, Leyla Birlik, Aycan İrmez, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk’ün olduğu heyet anmaya katıldı.

Anmada ilk olarak KHK kapatılan Roboskî-Der Başkanı Veli Encu konuştu. Adalet taleplerini yükseltmeye devam edeceklerini vurgulayan Encu, ekmeğinin peşinde olan insanların bombalarla katledildiğini söyledi. Askerlerin katliamdan haberdar olduğunu kaydeden Encu, “Katliam sonrası ambulans geçmesine dahi izin vermediler. Çoğu yaralımız kan kaybından dolayı hayatını kaybetti” dedi. Katliamdan sonra iktidar yetkililerinin olayın aydınlatılacağı sözü verdiğini dile getiren Encu, “Erdoğan ve tüm Bakanlar faillerinin yargılanacağını söylüyorlardı. Ancak 6 yıldır adalet sağlanmadı. Faillere ilişkin yargı zırhı var. Roboskî failleri yargılansaydı belki diğer katliamlarda açığa çıkardı. Bugün iktidar ‘adalet, ağacını sulamak’ yerine ‘zulüm dikenine su veriyor’ ve gök kubbemiz adaletsizlikten çatırdıyor. Eminim bu sesi hepiniz çok iyi duyuyorsunuz” dedi.

"Failler yargılanana kadar mücadele edeceğiz"

Anmada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, katliamda sorumluluğu olan asker ve siyasi sorumluları kınadı. Türkiye tarihinin katliamlarla dolu olduğunu belirten Kemalbay, Van Özalp’ta sınır ticareti yapanların 33 kurşunla öldürülmesini hatırlattı. O gün bu katliamla hesaplaşılsaydı Roboskî Katliamı’nın olmayacağını ifade eden Kemalbay, sorumlular tek tek hesap verene kadar mücadele edeceklerini söyledi. İktidarın 12 Eylül mirasını kuşandığını dile getiren Kemalbay, “Bir anma yapabilmek için onlarca kontrol noktasından geçerek geldik. Bu durum halkın nasıl abluka altına alındığını gösteriyor. Türkiye halklarının bu yüzden bu baskıyı görmesi lazım. Bu sadece Kürtlere yapılan baskı değildir. Roboskî bombalanarak batıda emekçiler üzerinde de baskı yapılıyor. Direnerek yeni yaşamı kurabiliriz. Nerede olursak olalım. Roboskî’deki hakikatle yüzleşerek barış ve demokrasiyi bu coğrafyaya getirebiliriz” dedi.

Ferhat Encu: Bize düşen hakikati haykırmaktır

Kemalbay’ın konuşmasında sonra Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nün, kaleme alınan mektubu Veli Encu tarafından okundu. Katliamda kardeşi Serhat Encu ve 9 akrabasını kaybeden Encu, avukatları aracılığıyla gönderdiği mektubunda, “Tüm bu hukuksuzluk ve zorbalığa karşı bize düşen tek şey direnerek hakikatı haykırmaktır. Bize düşen zalime ve kötülüğe boyun eğmemektir. Umudu ve direnişi büyütmektir” dedi.

CHP'li Tanrıkulu: Yapacağımız tek iş mücadele etmektir

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Roboskî Katliamı’nın yıl dönümünde CHP İstanbul İl Başkanlığında açıklama yaptı. Roboskî Katliamı’nın üzerinden 6 yıl geçmesine karşın, katliam faillerinin yargı önüne çıkarılmadığını belirten Tanrıkulu, Roboskîli ailelerin onlarca kez yargılandığı ve cezalar verildiğine dikkat çekti. Tanrıkulu, katliamdan AKP hükümetinin sorumluluğuna bir kez daha işaret ederek, “Katliamın siyasi onayının hükümet tarafından, yani Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini ve hareket emrinin de dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel tarafından verildiğini biliyoruz. Bunlar hem hukuki hem de siyasi olarak sorumludurlar” dedi. 696 sayılı KHK’ye işaret eden Tanrıkulu, “Adalet ve Kalkınma Partisinin cephesinden bile, bu metne çok itiraz geldi. Metnin, kendisi ortalama yurttaşa, sokaktaki başka yurttaşı hedef gösteren bir metin. Faşizm tam da budur. Böyle bir kararnamedir. Tanrıkulu, yapacağımız tek iş mücadele etmektir. Cesaretle ve umudumuzu yitirmeden” diye konuştu.

2012 yılında Roboskî Katliamı’nın anması için gittiği mezarlıkta çekilen fotoğraf üzerinden sosyal medyada hedef gösterildiğini belirten Tanrıkulu, duruma tepki göstererek, “Yapılan alçaklıktır” dedi.

"100 yıl geçse de Roboski katliamını unutmayacağız"

HDP, Roboskî Katliamı’nın 6 yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, sorumluların yargı önüne çıkarılana kadar mücadele edeceklerini belirterek, “100 yıl geçse de Roboskî Katliamı’nı unutmayacağız” denildi. Bitlis’te 267 cenazenin mezarlarından çıkarılmasının da bu katliamın bir devamı olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi: “İnsani ve ahlaki değerlerin hepsi yerle bir edilerek birçok kentte Kürt halkının mezarlıkları tahrip edildi. Saldırıların hepsi halklarımızın eşit ve bir arada yaşama iradesine; Kürt halkının demokrasi, özgürlük, adalet, barış ve eşitlik taleplerine indirilmiş darbelerdir.”