Facianın kıyısından dönüldü

İtalyan sahil güvenliği Adriyatik Denizi'nde bulunan ve kaçak göçmen taşıyan
yük gemisinde tahmin edilenden çok daha fazla yolcu olduğunu bildirdi. Blue
Sky M adlı yük gemisinde çoğu Suriye'den gelen 900'ün üzerinde mülteci
olduğu belirtildi.
Mülteciler arasında çok sayıda çocuk ve hamile kadınların da olduğu, hamile
kadınlardan birinin hamileliğinin son döneminde bulunduğu kaydedildi.
Yaklaşık 130 kişinin önlem amacıyla hastanelere gönderildiği duyuruldu.
Geminin rotasının İtalya'nın kayalıklarla kaplı güney sahiline çevrilmiş
olduğunu belirten İtalyan makamları, gemide mürettebatın olmadığını ve
motorların kilitlenmiş olduğunu açıkladı. İtalyan sahil güvenliği, müdahale
edilmeseydi geminin İtalya'nın Puglia sahiline çarpacağını kaydetti.
Hırvatistan'ın Rijeka limanına ulaşmaya çalışan gemi, İtalya'nın Gallipoli
Limanı'na çekildi. Yetkililer söz konusu insan kaçakçılığı olayının faillerinden
birinin de gözaltına alındığını duyurdu.