Facianın kıyısından dönüldü

İtalyan sahil güvenliği Adriyatik Denizi'nde bulunan ve kaçak göçmen taşıyan

yük gemisinde tahmin edilenden çok daha fazla yolcu olduğunu bildirdi. Blue

Sky M adlı yük gemisinde çoğu Suriye'den gelen 900'ün üzerinde mülteci

olduğu belirtildi.

Mülteciler arasında çok sayıda çocuk ve hamile kadınların da olduğu, hamile

kadınlardan birinin hamileliğinin son döneminde bulunduğu kaydedildi.

Yaklaşık 130 kişinin önlem amacıyla hastanelere gönderildiği duyuruldu.

Geminin rotasının İtalya'nın kayalıklarla kaplı güney sahiline çevrilmiş

olduğunu belirten İtalyan makamları, gemide mürettebatın olmadığını ve

motorların kilitlenmiş olduğunu açıkladı. İtalyan sahil güvenliği, müdahale

edilmeseydi geminin İtalya'nın Puglia sahiline çarpacağını kaydetti.

Hırvatistan'ın Rijeka limanına ulaşmaya çalışan gemi, İtalya'nın Gallipoli

Limanı'na çekildi. Yetkililer söz konusu insan kaçakçılığı olayının faillerinden

birinin de gözaltına alındığını duyurdu.