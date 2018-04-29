Facebook'ta İslam'a hakarete idam cezası

Pakistan'da Facebook'ta "İslam'a hakaret ettiği" gerekçesiyle yargılanan bir kişi idam cezasına çarptırıldı.

30 yaşındaki Taimoor Raza'nın sosyal medya paylaşımından dolayı idama mahkum edilen ilk kişi olduğu tahmin ediliyor.

İnsan hakları örgütleri karara tepki gösterirken, Facebook'tan henüz açıklama yapılmadı.

ABD merkezli sosyal medya şirketi, hükümetin din karşıtı içerikle ilgili kaygılarını ele almak için Pakistan'a bir ekip göndereceğini açıklamış ancak üyelerinin "mahremiyet ve haklarını" korumak istediğini açıklamıştı.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif dine hakareti "affedilemeyecek bir suç" olarak nitelemişti.

Peygamber ve eşine hakaretle suçlanan Raza'nın davası Bahavalpur kentindeki terörle mücadele mahkemesinde görüldü.

Raza'nın Facebook'ta, sonradan terörle mücadele yetkilisi olduğu ortaya çıkan bir adamla dini konularda tartışmaya girdiği belirtiliyor.

Avukatına göre tartışmadan sonra Raza otobüs durağında gözaltına alındı, mesajlarını paylaştığı telefonuna el konuldu ve Facebook'taki paylaşımları incelendi.

Raza'nın cezayı temyiz etme hakkı bulunuyor.