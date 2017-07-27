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Ekonomi
Deutsche Welle

Facebook'dan ikinci çeyrekte rekor kâr

Facebook'un ikini çeyrek kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artarak 3,9 milyar dolara ulaştı. İki milyardan fazla kullanıcısı olan sosyal ağın karında reklam gelirlerinin etkili olduğu bildirildi.

27 Temmuz 2017 11:45

Beklentilerden yüksek gelen ikinci çeyrek kârında artan kullanıcı sayısıyla beraber, mobil cihazlardan sosyal ağa bağlanan kullanıcılara yönelik reklam gelirlerindeki artışın etkili olduğu bidirildi.

Şirket, satış gelirlerinin yüzde 45 artarak 9,3 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Mobil reklam gelirlerinin şirketin 9,16 milyar dolarlık toplam reklam gelirlerinin yüzde 87'sini oluşturduğu bildirildi.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada "iyi bir ikinci çeyrek ve ilk yarı yıl geçirdik. Kullanıcılarımız 2 milyara ulaştı ve dünyayı yakınlaştırmaya odaklanıyoruz" dedi.

Facebook'u ayda en az bir kez kullanan kullanıcı sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 2,01 milyara ulaşırken, bu geçen yıla göre yüzde 17'lik bir artışa tekabül ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP,SSB/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FacebookMark ZuckerbergHaziranDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFPSSB/BÖ

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