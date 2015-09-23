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Yaşam
Deutsche Welle

Facebook'a karşı zafer

Avusturyalı aktivist Maximillian Scherms Facebook’a karşı önemli bir zafer elde etti. Sosyal medya devi Facebook’un yakın bir zamanda Avrupalı kullanıcıların verilerini ABD’ye iletmesi engellenebilir.

23 Eylül 2015 21:00


Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı’nda görülen davada sunulan bilirkişi raporuna göre, ABD’deki sunuculara aktarılan Avrupalı Facebook kullanıcılarının verileri, ABD istihbarat birimlerinin erişimine karşı yeterince korunmuyor. Raporu sunan Fransız Başsavcı Yves Bot, bu sunucuların Avrupalı kullanıcılar için "güvenli liman" olmadığını söyledi.

Başsavcı Bot, AB Komisyonu’nun 2000 yılında aksi yönde verdiği kararla, Facebook’un Dublin’deki Avrupa merkezi tarafından Avrupalı kullanıcıların kişisel verilerinin ABD’de Facebook merkezine iletilmesinin engellenmediği vurguladı.

AB yasaları, kişisel verilerin AB üyesi olmayan ülkelere aktarılmasına ancak o ülkede verilerin "makul" şekilde korunması halinde izin veriyor. 2000 yılının Haziran ayında AB Komisyonu, bu bağlamda ABD’nin "güvenli liman" sayılmasına karar vermişti.

Facabook'un Dublin'deki merkezi, ABD ve Kanada dışındaki tüm kayıtları tutuyor, yani 1 milyar 350 milyon Facebook kullanıcısının yüzde 80'inin verileri burada kayıtlı.

Max'ın zaferi

Kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesi ile davayı açan Avusturyalı aktivist Maximilian Scherms bilirkişi raporu ile Facebook’a karşı önemli bir raundu kazanmış oldu. Ancak dava henüz sonuçlanmadı. Avrupa Adalet Divanı, genelde bilirkişi olarak davaya katılan başsavcının görüşünü paylaşıyor. Ama her zaman değil. Davada nihai kararın birkaç ay içerisinde verilmesi bekleniyor.

Mahkeme bilirkişi raporu yönünde karar verirse bu karar, Avrupa’da faaliyet gösteren birçok ABD firmasını etkileyecek. Aynı şekilde kişisel verilerin ABD’ye iletilmesine izin veren "Safe Harbor" (Güvenli Liman) Anlaşması da sekteye uğrayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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