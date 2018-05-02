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BBC Türkçe

Facebook'a çöpçatanlık özelliği geliyor

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, çok yakında Facebook kapsamında oluşturulacak çöpçatanlık özelliğinin kullanıma açılacağını söyledi.

02 Mayıs 2018 06:12

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, çok yakında Facebook kapsamında oluşturulacak çöpçatanlık özelliğinin kullanıma açılacağını söyledi.

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen F8 konferansında konuşan Zuckerberg, kısa süreli ilişkilerdense uzun ve sağlıklı duygusal ilişkilerin önünü açmak istediklerini ifade etti.

Zuckerberg, "Bu özellik geçici ilişkiler değil, gerçek ve uzun ömürlü ilişkileri hayata geçirecek" dedi.

Yeni özellik aracılığıyla Facebook kullanıcıları, mevcut profilleriyle bağlantılı bir çöpçatan profili yaratabilecek. Bu profil kullanıcının arkadaşları tarafından görülemeyecek.

Daha sonra Facebook algoritması kullanıcıya olası eş tavsiyelerinde bulunmaya başlayacak.

Yeni özelliğin Facebook'un tüm hizmetlerinde olduğu gibi ücretsiz olacağı da açıklandı.

Facebook'un açıklaması sonrasında dünyanın en büyük çöpçatanlık sitelerinden birisi olan Match.com'un hisseleri New York Borsası'nda yüzde 22 geriledi.

Zuckerberg, çöpçatanlık özelliğini sıfırdan inşa ettiklerini, kullanıcıların kişisel bilgilerinin tamamen güvende olacağını da taahhüt etti.

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