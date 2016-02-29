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Yaşam
Deutsche Welle

Facebook’a Almanya’da 100 bin Euroluk ceza

Facebook, mahkeme kararı olmasına rağmen ticari şartnamesini değiştirmediği için Almanya’da 100 bin euroluk para cezasına çarptırıldı

29 Şubat 2016 20:35

Berlin Eyalet Mahkemesi, mahkeme kararına rağmen ticari şartnamesindeki bir maddeyi değiştirmediği gerekçesiyle Facebook'un 100 bin euro para cezası ödemesine hükmetti.

Davaya konu olan madde, Facebook kullanıcılarının paylaştığı içeriklerin şirketin nasıl kullanacağına dair. Facebook'un ticari şartnamesine göre kullanıcılar şirkete “her türlü IP içeriklerini kullanması için dünya çapında lisans” vermiş oluyor. Facebook bu maddeye dayanarak kullanıcıların yüklenen fotoğraflar ve videolar gibi fikri mülkiyetlerinden maddi kazanç sağlayabiliyor.

Almanya'da tüketici haklarını korumaktan sorumlu Federal Tüketici Merkezi Birliği (vzbv) Başkanı Klaus Müller konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Müller “Facebook ısrarla Almanya'da ve Avrupa'da tüketici haklarının etrafından dolaşmayı deniyor. 100 bin euroluk para cezası açık bir uyarı işaretidir. Şirketlerin mahkeme kararlarını hayata geçirmeleri bir zorunluluktur, öylece hiçbir şey yapmadan duramazlar” diye konuştu.

 

İki haftalık itiraz süresi var

 

Mahkemenin gerekçeli kararında Facebook'un sözkonusu maddede yaptığı değişikliğin yeterli olmadığı belirtildi. Yüksek para cezasına gerekçe olarak maddenin çok sayıda kullanıcıyı etkilemesi ve onların haklarını ciddi şekilde kısıtlaması gösterildi. Facebook'un karara itiraz etmek için iki haftalık bir süresi bulunuyor. Bu süre içerisinde kararın temyize gitmemesi halinde para cezası yürürlüğe girecek.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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