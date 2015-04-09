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Dünya
Deutsche Welle

Facebook’a 25.001 kişilik dava

Avusturyalı Max Schrems ve destekleyicisi 25 bin Facebook kullanıcısı, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle sosyal medya devine dava açtı.

09 Nisan 2015 14:18

Hukuk mezunu olan 27 yaşındaki Avusturyalı Max
Schrems, Facebook'a karşı onu destekleyenlerle
birlikte dava açtı.
Schrems, sosyal medya devine, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in veri toplama programı
PRIZMA'ya dahil olmaktan AB yasaları altında kullanıcıların verilerini yasadışı kaçırmaya kadar bir dizi suç
yöneltiyor.
Max Schrems, “Facebook'tan kitlesel gözetlemeyi
durdurmasını, herkesin anlayabileceği uygun bir gizlilik
politikasına sahip olmasını ve aynı zamanda Facebook kullanıcısı dahi olmayan insanlar hakkında veri
toplamayı durdurmasını istiyoruz” dedi.
Schrems, davayı Facebook'un Dublin'deki Avrupa'daki merkezine karşı açtı. Dublin'deki merkez, ABD
ve Kanada dışındaki tüm kayıtları tutuyor, yani 1 milyar 350 milyon Facebook kullanıcısının yüzde 80'inin
verileri burada kayıtlı.
Yargıçlar, Facebook'un Avusturya yasaları altında davanın görülemeyeceği iddiasını da inceliyor.
Davacıların her biri sembolik olarak 500 euroluk tazminat talep ediyor. Schrems'in davası büyük ilgi gördü.
Ağustos ayından bu yana binlerce kişi davaya katılmak için başvurdu. Ancak Avusturyalı genç ise davacı
sayısını 25 binde sınırlı tuttu. 55 bin kişinin daha sonraki sürece katılmak için kayıt yaptırdığı kaydedildi.
İrlandalı yetkililerin iddialarla ilgili soruşturma başlatmayı reddetmesi üzerine dava Avrupa Adalet Divanı'na
taşındı. Kararın 2016'da çıkması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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