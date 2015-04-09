Facebook’a 25.001 kişilik dava

Hukuk mezunu olan 27 yaşındaki Avusturyalı Max

Schrems, Facebook'a karşı onu destekleyenlerle

birlikte dava açtı.

Schrems, sosyal medya devine, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in veri toplama programı

PRIZMA'ya dahil olmaktan AB yasaları altında kullanıcıların verilerini yasadışı kaçırmaya kadar bir dizi suç

yöneltiyor.

Max Schrems, “Facebook'tan kitlesel gözetlemeyi

durdurmasını, herkesin anlayabileceği uygun bir gizlilik

politikasına sahip olmasını ve aynı zamanda Facebook kullanıcısı dahi olmayan insanlar hakkında veri

toplamayı durdurmasını istiyoruz” dedi.

Schrems, davayı Facebook'un Dublin'deki Avrupa'daki merkezine karşı açtı. Dublin'deki merkez, ABD

ve Kanada dışındaki tüm kayıtları tutuyor, yani 1 milyar 350 milyon Facebook kullanıcısının yüzde 80'inin

verileri burada kayıtlı.

Yargıçlar, Facebook'un Avusturya yasaları altında davanın görülemeyeceği iddiasını da inceliyor.

Davacıların her biri sembolik olarak 500 euroluk tazminat talep ediyor. Schrems'in davası büyük ilgi gördü.

Ağustos ayından bu yana binlerce kişi davaya katılmak için başvurdu. Ancak Avusturyalı genç ise davacı

sayısını 25 binde sınırlı tuttu. 55 bin kişinin daha sonraki sürece katılmak için kayıt yaptırdığı kaydedildi.

İrlandalı yetkililerin iddialarla ilgili soruşturma başlatmayı reddetmesi üzerine dava Avrupa Adalet Divanı'na

taşındı. Kararın 2016'da çıkması bekleniyor.

