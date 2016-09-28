Facebook, Whatsapp verilerini paylaşacak mı?

Hamburg eyaleti veri güvenliği temsilcisi Johannes Caspar, Facebook'un WhatsApp üzerinden edindiği tüm verileri de silmek zorunda olduğunu açıkladı.

Tüm bu adımların kayıt altına alınacağını belirten Caspar "Söz konusu düzenleme Almanya'daki yaklaşık 35 milyon kullanıcıyı kapsıyor" şeklinde konuştu.

Caspar "Hesaplarını Facebook hesabıyla birleştirip, birleştirmemenin kullanıcıların kendi tercihi olması gerektiğini", Facebook'un bunun için izin istemek zorunda olduğunu vurguladı.

Facebook verdiği sözleri tutmuyor

Hamburg eyaleti veri güvenliği temsilcisi Johannes Caspar, Facebook'un bundan iki yıl önce WhatsApp'ı satın alırken, iki firma arasında kullanıcı verilerinin paylaşılmayacağı sözünü verdiğine dikkat çekti.

Facebook'un verdiği bu söze aykırı hareket etmesinin tüketiciyi yanıltmak anlamına geldiğini kaydeden Casper, aynı zamanda bu durumun Alman veri güvenliği yasalarına da aykırı olduğunu söyledi.

Facebook'un WhatsApp verilerini paylaşmaya devam etmesi durumunda ise Facebook yüklü bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Facebook'un düzenlemeyi kabul etmeyip hukuki yolları zorlama şansı bulunuyor. Ancak Casper bu konuda "Eğer hukuku savaşının bizim lehimize sonuçlanacağına dair çok büyük bir ihtimal olduğunu düşünüyor olmasaydık, böyle bir düzenleme yayınlamazdık" açıklamasını yaptı.

Facebook’un konuyla ilgili işbirliğine hazır olduğu belirtiliyor.

Almanya'da tüketici haklarını korumaktan sorumlu Federal Tüketici Merkezi Birliği (vzbv) WhatsApp'ı kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşmama konusunda daha önce uyarmış ve 21 Eylül'e kadar süre tanımıştı. Ancak Facebook'un daha fazla süre talep etmesinin ardından söz konusu tarih 14 Ekim'e kadar uzatılmıştı.