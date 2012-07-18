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Dünya

Amerika'da seçmenler oy kütüklerine Facebok üzerinden ulaşacak

Washington eyaleti, seçmenlerin oy kütüklerine Facebook üzerinden ulaşmalarına ve kaydolmalarına izin verecek

18 Temmuz 2012 17:59

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaleti, seçmenlerin oy kütüklerine sosyal paylaşım ağı Facebook sayesinde ulaşmasına ve kaydolmasına izin verecek.

Eyalet yetkilileri, Facebook’da kullanılabilecek uygulamanın gelecek haftadan başlayarak indirilebileceğini; bunun da seçmenleri kaydetmenin ‘doğal bir yolu’ olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Facebook şirketinin seçmenin ismi ve doğum tarihinden başka bir bilgi toplayamayacağını, ve ayrıca seçim veri tabanına ulaşamayacağını belirtti.

Bu sırada diğer eyaletler ise seçmenlerin kayıt yaptırabilmesi için daha fazla belge sunmalarını gerektirecek kanunlar geçirmekte.
Muhabirler, 6 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde seçmen kaydının ilgi odağı olabileceğini söylüyor.

Washington eyaleti, diğer pek çok eyalet gibi hali hazırda internet üzerinden seçmen kaydı yaptırılmasına izin veriyor.

Eyaletin başkenti Olympia’daki yetkililer ise insanların seçmen kaydı yapmasına teşvik edilmesi için daha çok adımların atılması gerektiğine inanıyor.

Seçim eş-müdürü Shane Hamlin, Associated Press haber ajansına “Sosyal medya ve internet üzerinden hizmete erişme çağında attığımız çok doğal bir adım. Böylece insanlar Facebook üzerindeki arkadaşlarını da seçim kaydı yaptırmaya ikna edecektir.”

Uygulama, Microsoft tarafından geçen sonbahardan beri tasarlanmaktaydı.

Facebook sözcüsü AP haber ajansına yaptığı açıklamada “Facebook’da bulunan bilgileri kullanarak Washington eyaletindeki kişilerin seçmen kaydı yaptırabileceği için çok mutluyuz” dedi.

Kullanıcılar Facebook’a bilgilerine ulaşması için izin verince isimleri ve doğum tarihleri seçmen kütüğüne kaydedilecek.

Bundan sonra kullanıcılar ehliyet veya kimlik aracılığıyla işlemlerine devam edebilecek. (BBC Türkçe)

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