Fabri resmen Fulham'da

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri'nin yeni adresi Premier Lig oldu. İngiliz ekibi Fulham, 30 yaşındaki deneyimli eldivenle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Londra kulübü, transferin rakamlarıyla ilgili ise herhangi bir bilgi paylaşmazken, Beşiktaş Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 6 milyon Euro bonservis bedeli elde ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.



Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir”

Beşiktaş'tan Fabri'ye teşekkür mesajı

2016-2017 sezonunda takıma katılan Fabri'nin Beşiktaş camiasının gönlünde yer edindiğinin belirtildiği açıklamada, gelecek yaşamı için başarı dilendi.