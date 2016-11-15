Fabregas'ın talipleri artıyor

Fenerbahçe’nin 10 numara adaylarından biri olan dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Cesc Fabregas, devre arasında Chelsea’den ayrılacak.

Aziz Yıldırım’ın transfer etmek istediği iddia edilen yıldız futbolcu için İspanya’dan Sevilla, İtalya’dan Milan ve İngiltere’den West Ham teklif yapmaya hazırlanıyor.

Verratti ile takas

İngiliz ve Fransız basınlarında çıkan bir diğer iddiaya göre ise Chelsea, PSG’nin İtalyan oyuncusu Marco Verratti için 50 milyon Euro’nun (176 milyon TL) yanı sıra Fabregas’ı vermeyi teklif etti. 29 yaşındaki futbolcunun da PSG’ye gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.