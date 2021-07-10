T24 LogoT24 Logo
Spor

Fabio Borini, İngiltere yolcusu

10 Temmuz 2021 10:04

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün İtalyan futbolcusu Fabio Borini'nin İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'ye transfer olacağı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun paylaştığı habere göre 30 yaşındaki futbolcu İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fatih Karagümrük'e katılan golcü futbolcunun kırmızı siyahlılarla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

20 maçta 9 gol, 2 asist yaptı

Borini geçtiğimiz sezon Süper Lig 'de çıktığı 20 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergilemişti. İtalyan yıldızın adı transfer döneminin ilk günlerinde Fenerbahçe ile anılmıştı.

fabio Borinibirmingham cityfatih karagümrüktransfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24