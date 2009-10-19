F1'de şampiyon Jenson Button

Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde 5. olan Jenson Button kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Takımı Brawn GP de Abu Dabi'ye şampiyon unvanıyla gidecek.



Formula 1'de sezonun sondan bir önceki yarışı Brezilya Grand Prix'si şampiyonu belirledi. Mark Webber, Robert Kubica ve Lewis Hamilton'ın önünde yarışı kazandı. Şampiyonluk şansı bulunan üç pilottan Vettel dördüncü, Barrichello sekizinci olunca, 5. sırada finiş gören Jenson Button şampiyonluğunu ilan etti. Button ve Barrichello'nun takımı Brawn GP’de formula 1'deki ilk yılında şampiyonluğa ulaştı.



Interlagos Pisti’ndeki Brezilya GP'si olaylı başladı. Startın ardından üçüncülüğe yükselen Kimi Raikkonen, Mark Webber'e çarptı. McLaren pilotu Heikki Kovalainen spin attı. Ama, asıl büyük kaza Force India pilotu Adrian Sutil'in kontrolü kaybetmesiyle yaşandı. Sutil'in hemen arkasındaki Jarno Trulli de kontrolünü kaybedip duvara çarptı. Sutil'in otomobili piste geri savrulurken, bu kez arkadan gelen Fernando Alonso ile çarpıştı. Kaza sonrası üç sürücü de yarışa veda ederken güvenlik aracı piste girdi. Bu esnada pite giren McLaren'den Heikki Kovalainen benzin hortumu çıkmadan hareketlendi. Etrafa saçılan benzin, ön kanadını değiştirip piste dönmeye çalışan Kimi Raikkonen'in otomobilini alevler içinde bıraktı. Ferrari pilotu bu kazayı sorunsuz atlattı.



Yarışa pol pozisyonunda başlayan Brawn GP pilotu Rubens Barrichello güvenlik aracının çıkmasından sonra yerini korudu. Takım arkadaşı Jenson Button olaylı yarışın 7. turu geride kaldığında 6 sıra yükselerek 7. sıraya ilerlemişti. Rubens Barrichello 21. turda pite girinceye kadar liderliğini korudu. Ama, pit çıkışında hem trafiğe takıldı, hem de ilk bölümdeki performansını sergileyemedi. Böylece ilk pitlerin ardından Webber liderliğe yükseldi.



İkinci pit stopların ardından Barrichello, Webber'in yanı sıra kubica'nın da gerisinde kaldı. Bitime 10 tur kala da Lewis Hamilton'a geçilen Barrichello, bir de lastik patlatınca 8. olarak kendi seyircisi önünde şampiyonluk şansını kaybetti ve büyük hayal kırklığı yaşadı.



Yarış Mark Webber, Robert Kubica ve Lewis Hamilton ilk üçüyle sona erdi. Ama asıl gülen; Sebastian Vettel'in ardından 5. sırada finişe ulaşan Jenson Button oldu. İngiliz pilot sezonun bitimine bir yarış kala kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğuna ulaştı.



Button ve Barrichello'nun takımı Brawn Grand Prix de son yarış Abu Dhabi Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla gitmeyi garantiledi.