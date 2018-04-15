F1 Çin GP'de zafer Ricciardo'nun!

2018 Formula 1 şampiyonasının 3. yarışı olan Çin GP'de zafer sürpriz bir şekilde Red Bull pilotu Daniel Ricciardo'nun oldu.

Mercedes ya da Ferrari'nin kazanacak gibi göründüğü yarış, Toro Rosso pilotlarının yaptığı kaza sonucu güvenlik aracının devreye girmesiyle tam tersine döndü.

Güvenlik aracı esnasında pite gelerek yeni yumuşak lastiklere geçen Red Bull pilotları, son bölümde avantajlı konuma geçtiler.

Pist üstünde yeni lastiklerle rakiplerini birbir geçen Ricciardo, 5 sıra kazandı ve Çin GP'yi kazanan isim oldu. Ricciardo böylece Formula 1'de 6. zaferini kazanmış oldu.

Yarışın ilk bölümünü 2. sırada götüren ancak pit stoplarda liderliği ele geçiren Mercedes pilotu Valtteri Bottas, güvenlik aracının ardından yükselişe geçen Ricciardo'yu durduramayınca ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Son turlarda Bottas'ı yakalayan Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, atak şansı bulamadı ve 3. sırada yarışı noktalayarak podyumun son adamı oldu.