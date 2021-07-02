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Spor

F1 heyecanı Avusturya'da sürecek

02 Temmuz 2021 09:55

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, geçen hafta olduğu gibi Avusturya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın 9. ayağı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek. Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 71 turluk yarış ise 4 Temmuz Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 4, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 3, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 156 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 138

3. Sergio Perez (Meksika): 96

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 86

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 74

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 252

2. Mercedes: 212

3. McLaren: 120

4. Ferrari: 108

5. AlphaTauri: 46.

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