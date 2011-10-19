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Yaşam

Ezgi Asaroğlu babasını kaybetti

Geçen ay sonu başrolünü oynadığı "Leyla ile Mecnun" dizisinin setinde rol arkadaşı tarafından darp

19 Ekim 2011 03:00

T24 - Geçen ay sonu başrolünü oynadığı "Leyla ile Mecnun" dizisinin setinde rol arkadaşı tarafından darp edilen genç oyuncu, üst üste yaşadığı şokların ardından büyük bir acıyla daha sarsıldı.

Dizi setinde yaşadığı olayın ardından psikolojisi alt üst olan ve yaptığı açıklamalar nedeniyle dizinin kadrosundan çıkarılan Ezgi Asaroğlu, şimdi de babasını kaybetmenin acısını yaşıyor.  

Ezgi Asaroğlu babasını kaybetti

Geçen hafta kendisine dayak atan Ushan Çakır ve olayda azmettiricilik yaptığını öne sürdüğü sevgilisi Beste Bereket'e açtığı dava nedeniyle ifadeye gitmeye hazırlanan Asaroğlu, babasının ölüm haberini alınca büyük şok yaşadı. 

Asaroğlu, dizi her tatile girdiğinde soluğu 1 aydır yoğun bakımda olan ALS hastası babasının yanında alıyordu.


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