Ezgi Asaroğlu babasını kaybetti

T24

Dizi setinde yaşadığı olayın ardından psikolojisi alt üst olan ve yaptığı açıklamalar nedeniyle dizinin kadrosundan çıkarılan Ezgi Asaroğlu, şimdi de babasını kaybetmenin acısını yaşıyor.Geçen hafta kendisine dayak atan Ushan Çakır ve olayda azmettiricilik yaptığını öne sürdüğü sevgilisi Beste Bereket'e açtığı dava nedeniyle ifadeye gitmeye hazırlanan Asaroğlu, babasının ölüm haberini alınca büyük şok yaşadı.Asaroğlu, dizi her tatile girdiğinde soluğu 1 aydır yoğun bakımda olan ALS hastası babasının yanında alıyordu.