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Eyüp'te banka soygunu

      Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) EYÜP'de bir banka şubesine gelen maskeli silahlı soyguncu yaklaşık 30 bin lira ile kayıplara karıştı

29 Kasım 2017 19:22

 

 

 

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) EYÜP\'de bir banka şubesine gelen maskeli silahlı soyguncu yaklaşık 30 bin lira ile kayıplara karıştı. 
Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine gelen maskeli ve silahlı bir kişi, banka güvenliğini silah çekerek etkisiz hale getirdikten sonra vezneye yöneldi. Silah tehdidi ile banka çalışanından paraları isteyen soyguncu, yaklaşık 30 bin TL\'yi alarak kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bankanın ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 
Soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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