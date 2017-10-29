Eyüpsultan Belediyesi önünde hayvanseverlerden protesto...

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN Belediyesi tarafından, ilçedeki köpeklerin yasalara aykırı şekilde toplandığı iddiaları üzerine bir grup hayvansever belediye önünde protesto gösterisi düzenledi. Bu sırada eylemcilerin önüne geçen bir köpek, belediye binasına doğru havlamaya başladı. Hayvanseverler köpeğe sevgi gösterisinde bulundu.



Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin, yaklaşık bir hafta önce, şikayet üzerine sağlık kontrolleri yapılarak sokaklara bırakılan kulağı küpeli köpekleri topladığı iddiaları ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverleri ayaklandırdı. Göktürk Hayvan Sevenler Derneği ile Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu üyeleri, bugün öğle saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi önünde toplandı. Ellerinde \'Diren Pati\', \'Vicdanları olanlar yaşananlara göz yummayın\', \'Sokaktaki kayıplarımız nerede?\' yazılı dövizler bulunan grup belediye binası önünde sık sık slogan attı. Eylem sırasında polis de belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

\"VİCDANA AYKIRIDIR\"



Kalabalık adına basın açıklaması yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan şunları söyledi:

\"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerdeki bir konuşmasında \'Medeniyet, sokak hayvanlarına şefkatle davranılması demektir\' şeklindeki beyanatı, tüm belediyelere bu konudaki görüşünü açıklamış ve bu yönde davranılması talimatını vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanının Genel Başkanı olduğu AK Parti\'nin mensubu olan Eyüpsultan Belediyesi ve Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, son günlerde gerçekleştirdiği eylemler ile kanunu çiğnemekle kalmamış aynı zamanda Cumhurbaşkanının beyanlarına da aykırı davranmıştır. Bardağı taşıran son damla belediye ekipleri tarafından birkaç gündür kanuna aykırı ve aralıksız olarak gerçekleştirilen

\'Sokak hayvanı toplama eylemleridir\' Yapılan toplamalar hem kanuna, hem ahlaka, hem de vicdana aykırıdır.\" dedi.

EYLEM ANINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ



Eylem anında kameralar tarafından ilginç de bir görüntü kaydedildi. Grup slogan atarken bir köpek de belediye binasına doğru havlamaya başladı. Alkışlanan köpeğe hayvanseverler sevgi gösterisinde bulundu. Havyanseverler eylemin ardından olaysız dağıldı.

\"BELEDİYEMİZLE HİÇBİR İLGİLİ BULUNMAYAN GÖRÜNTÜLER\"



Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer konuyla ilgili belediye binasında basın açıklaması yaptı.



Koçer, yaşananların manipüle edildiğini söyleyerek \"Sosyal medyada insanları manipüle eden, belediyemizle ilgili hiçbir ilgisi bulunmayan görüntüler yayınlanarak adeta vicdanlar sömürüldü. İnsanlar tahrik edildi. Belediyemiz tarafından toplanarak öldürülmüş bir tane bile hayvan yoktur. Bu düşünülemez bile. Sokak hayvanları bize emanet. Biz onlara merhametle hizmet vereceğiz. Biz onlara en iyi hizmet koşullarını sağlayacağız. Kesinlikle ve kesinlikle bir yanlışlık varsa bunu her zaman için düzeltiriz. Fakat şu an yürütülen kampanya gerçek bir eksiklik, gerçek biir yanlışlık üzerine yürütülmüş değil. Fransa\'dan ölmüş köpeklerin fotoğrafları yayınlanarak, internet ortamında çok rahatlıkla bulunabilecek manipülatif görüntüler sanki Eyüpsultan\'daymış gibi sunularak kampanya yürütülmekte. İnsanlarımızın vicdanı sömürülmekte. Merhamet duyguları sömürülmekte\" dedi.



Bir basın mensubunun \"O görüntülerdeki sizin personeliniz değil mi?\" sorusuna Koçer, \"Personel değil değil. Karma veriliyor. Bizim ekiplerimizin görüntüleriyle başka şeyler karıştırılarak veriliyor. Bizim ekiplerimizin de görüntüleri yayınlanıyor. Ancak manipülatif şekilde yayınlanıyor. Kötü ve vahşi bir görüntüyle birlikte veriliyor bazen. Bazen de olmayan bir şey kesilerek ardına ölü bir hayvan görüntüsü konu olarak bu hayvan Eyüpsultan Belediyesi\'nin ekiplerince öldürüldü diyerek veriliyor\" şeklinde cevap verdi.

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