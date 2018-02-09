Eyüpspor - Sarıyer: 2-0 

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Esenler

HAKEMLER: Emre Kargın, Yusuf Doğan, Emir Eray Eyisoy

EYÜPSPOR: Evren, Gencay, Doğukan, Atakan, Ahmet, Dede, İsmail, Serkan, Bilal, Murat, Kubilay

SARIYER: Serdar, Sinan, Yaser, Emrah, Kemal, Adem, Hüsnü, Fırat, Serkan, Alim, Bertul

GOLLER: Dk. 18 Serkan Çalık, Dk. 74 Atakan Arslan (Eyüpspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 21\'inci hafta mücadelesinde Eyüpspor, Sariyer\'i ağırladığı karşılaşmadan 2-0\'lık galibiyetle ayrıldı. Eyüpspor\'un gollerini 18\'inci dakikada Serkan ve 74\'üncü dakikada Atakan Arslan kaydetti. Eyüpspor bu galibiyetle puanını 24\'e yükseltirken, Sarıyer 30 puanda kaldı. Eyüpspor, TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 22\'nci haftasında İnegölspor deplasmanına gidecekken; Sarıyer, kendi evinde Kocaeli Birlikspor\'u ağırlayacak.