T24 LogoT24 Logo
Spor

Eyüpspor - Keçiörengücü: 2 - 1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) STAT: ESENLER HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Sezgin Altun (xx), Cemalettin Gündoğdular(xx) EYÜPSPOR: Evren Özyiğit(xx) - Gencay Erten (x) (Dk

18 Mart 2018 18:41

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: ESENLER
HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Sezgin Altun (xx), Cemalettin Gündoğdular(xx)
EYÜPSPOR: Evren Özyiğit(xx) - Gencay Erten (x) (Dk. 46 Bilal Gülden(xxx), Doğukan Bad(xxx), Berkan Burak Turan(xx), Atakan Arslan(xx)(Dk. 46 Kubilay Akyüz), Yüksel Kayaalp(xx), Dede Çelik(xxx), İsmail Ayaz(xx), Mehmet Kodeş(xx), Vahit Yaşar(xx), Kıvanç Salihoğlu(xxx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar Memişoğullarından(x) -  Hüseyin Güngör(xx), Erdi Dikmen(xx), Rıdvan Koçak(xx), Sinan Morgil(xx), Uğur Utlu(x), Efe Can Çölbekler(xx), Umut Pusat(x) (Dk. 66 İlyas Yavuz(xx), Berat Satılmış(xx) (Dk. 76 Abdurrahman Kuyucu (xx), Ahmet Güven(xx), Okan Baydemir(x)
GOLLER: Dk. 64 Kıvanç Salihoğlu, Dk. 85 Bilal Gülden(P) (Eyüpspor) - Dk. 27  Ahmet Güven (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Vahit (Eyüpspor) - Yaşar, Okan (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 26\'ncı hafta karşılaşmasında Eyüpspor ikinci yarıda bulduğu gollerle sahasında Keçiörengücü\'nü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 64\'üncü dakikada Kıvanç ve 85\'inci dakiakda penaltıdan Bilal atarken, konuk takımın karşılaşmadaki tek golü 27\'nci dakikada Ahmet\'ten geldi. Bu sonuçla Eyüpspor puanını 28\'e yükseltirken, Play off yarışındaki Keçiörengücü 48 puanda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olgucan KALKANESENLER HAKEMLER Mustafa Murat OğuzSezgin AltunCemalettin Gündoğdularxx EYÜPSPOR EvrenGencay ErtenDkBilal Güldenxxx Doğukan Badxxx Berkan Burak Turanxx Atakan ArslanxxDkKubilay Akyüz Yüksel Kayaalpxx DedeAyazxx Mehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24